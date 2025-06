Pronostici Inter-Fluminense: marcatori e tiri in porta

Pronostici Inter-Fluminense: i nerazzurri cercano il pass per i quarti di finale contro i brasiliani. Ecco i calciatori che saranno decisivi

Parte ovviamente favorita l’Inter di Chivu contro la Fluminense. Le squadre europee, lo sappiamo, sono più attrezzate di tutte le altre anche se, in questo Mondiale per Club, soprattutto le brasiliane hanno fatto benissimo, a differenza di quanto successo alle argentine, per esempio.

Però, in generale, il calcio da queste parti ha un valore diverso – e per valore intendiamo solamente la questione economica – quindi i nerazzurri hanno una grossa possibilità di arrivare ai quarti di finale. Ed è per questo motivo che le nostre scelte per quanto riguarda il marcatore e i possibili tiratori dentro lo specchio della porta pendono, soprattutto, per la formazione allenata dall’ex Parma. Senza tergiversare troppo, andiamo a vedere quali sono le nostre scelte.

Pronostici Inter-Fluminense: le scelte

Due gol nelle prime due uscite in questo torneo – e che gol, bellissimi – si è “riposato” nell’ultima gara, quella contro il River Plate. Ma per Lautaro Martinez, argentino, questo è un derby. E l’attaccante ha tutta l’intenzione di trascinare come ha sempre fatto per tutta la stagione. La sua rete è nell’ordine delle cose, anche perché vive un buon momento di forma, in generale, soprattutto sotto l’aspetto fisico. Quindi non abbiamo altra scelta.

Per quanto riguarda invece i tiratori in porta, la quota di Dumfries, che supera il raddoppio classico, è troppo alta per non sfruttarla. Il giocatore dell’Inter, che va a saltare anche di testa nel corso della partita sulle palle inattive, è quello che nella fase finale dell’anno ha fatto meglio di tutti i compagni. Ci sta, eccome, almeno un tiro in porta.

Così come ci stanno almeno due tiri nello specchio della porta per Pio Esposito, autore della rete che ha aperto le danze contro il River, che dopo aver lasciato spazio al fratello dal primo minuto in questa partita si potrebbe prendere una maglia da titolare. E’ stato proprio Chivu a lanciarlo nel corso della sua carriera da allenatore alla primavera dell’Inter. E lo vuole ancora nella sua squadra. Se un giocatore, anche se giovane, sente questa fiducia, è evidente che può fare grandi cose.

Quindi: Lautaro Martinez marcatore, Dumfries over 0,5 tiri in porta e Pio Esposito over 1,5 tiri in porta, su Bet365, hanno un valore di 16,26.