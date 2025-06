Pronostici Inghilterra-Germania U21: marcatori e tiri in porta

Pronostici marcatori Inghilterra-Germania U21: nella finale dell’Europeo c’è una squadra favorita. Ecco le nostre scelte anche sui tiratori in porta

Da un lato la formazione campione in carica, dall’altro quella che in semifinale ha fatto meglio, distruggendo la Francia. Inghilterra e Germania nella serata di domenica si contenderanno il titolo di campione d’Europa Under 21. E c’è una formazione favorita che si dovrebbe anche confermare in cima a questo campionato.

L’Inghilterra parte leggermente avanti nonostante abbia perso, proprio nell’ultima partita del girone, contro i tedeschi. Ma la qualità vista nel corso di queste partite ci fanno pensare ad una possibile ripetizione dell’Europeo del 2023 quando proprio i Tre Leoni portarono a casa il titolo. Detto questo, ovvio che il nostro pronostico almeno per quanto riguarda il marcatore, penda decisamente verso la formazione inglese. E andiamo a vedere insieme tutti i nomi della serata.

Pronostici marcatori Inghilterra-Germania U21: le nostre scelte

Autore della doppietta decisiva contro l’Olanda in semifinale, il profilo di Harvey Elliot, giocatore del Liverpool, è quello che stuzzica di più. Un fantasista che ha tempi di inserimento perfetti – lo abbiamo visto anche in Champions League con la maglia Reds – e delle qualità tecniche superiori. Sta in palla, come non mai. Si sente sicuramente il re del mondo in questo momento. E quando uno sta bene così, non solo fisicamente ma anche mentalmente, è sempre capace di grandi cose. Insomma, per quanto riguarda il marcatore non abbiamo altra scelta da fare.

In casa inglese c’è anche McAtee, attaccante del Manchester City. Punta centrale vecchio stampo, che gioca spalle alla porta molto bene e che dentro l’area di rigore la porta non la vede ma la sente, potrebbe tentare la conclusione dentro lo specchio della porta almeno in una circostanza.

Passiamo invece tra i tedeschi e Woltemade, che anche contro la Francia è riuscito a segnare, almeno due conclusioni nello specchio le farà. Lo stesso numero di quelle fatte in semifinale, ovviamente. Ma dal capocannoniere del torneo, l’unico vero trascinatore del gruppo di Di Salvo, uno si aspetta grandi cose.

Quindi: Elliot marcatore, almeno un tiro in porta McAtee, e almeno due tiri in porta Woltemade, su Bet365 hanno un valore di 9,26 volte la posta.