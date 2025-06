I pronostici di sabato 28 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club

I pronostici di sabato 28 giugno, iniziano gli ottavi di finale del Mondiale per Club e si gioca la finale degli Europei U21

Il primo ottavo di finale del Mondiale per Club è un appassionante derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo, le due vincitrici delle ultime tre edizioni del Brasileirao. Delle sudamericane sono indubbiamente quelle che hanno convinto di più, insieme ai connazionali del Flamengo: il Verdao è arrivato primo nel gruppo A, come da pronostico, spuntandola sull’Inter Miami di Leo Messi grazie alla miglior differenza reti.

Il Botafogo ha chiuso il suo girone al secondo posto, con gli stessi punti di PSG e Atletico (6) ma davanti agli spagnoli nella classifica avulsa: una qualificazione tutt’altro che scontata, dal momento che in questo girone erano stati sorteggiati due giganti del calcio europeo. ll precedente stagionale, andato in scena a marzo, è finito 0-0. Non c’è un chiaro favorito, in una partita che si preannuncia molto tesa e poco spettacolare.

I pronostici sulle altre partite

Maggiore spettacolo dovrebbe invece riservare l’altra partita in programma questo sabato tra Benfica e Chelsea, due squadre dotate di grande talento in attacco ma non sembre ermetiche in difesa. I gol dovrebbero arrivare puntuali anche nell’attesa finale degli Europei Under 21 tra Inghilterra e Germania.

Per quanto riguarda altre partite da over 2,5 e gol in giro per il mondo, il Veggente ha selezionato Lillestrom-Sogndal e Kongsvinger-Raufoss della Obos Ligaen norvegese, Dallas-San Diego, Houston Dynamo-St. Louis City e Toronto-Portland Timbers della MLS americana.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Benfica-Chelsea, Mondiale per Club, ore 22:00

Vincenti

KONGSVINGER (in Kongsvinger-Raufoss, Obos-Ligaen, ore 16:00)

(in Kongsvinger-Raufoss, ore 16:00) LILLESTROM (in Lillestrom-Sogndal, Obos-Ligaen, ore 14:00)

(in Lillestrom-Sogndal, ore 14:00) HAMMARBY (in Hammarby-Halmstadt, Allsvenskan, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lillestrom-Sogndal , Obos-Ligaen, ore 16:00

, Obos-Ligaen, ore 16:00 Kongsvinger-Raufoss , Obos-Ligaen, ore 14:00

, Obos-Ligaen, ore 14:00 Dallas-San Diego, MLS, ore 02:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Benfica-Chelsea , Mondiale per Club, ore 22:00

, Mondiale per Club, ore 22:00 Houston Dynamo-St. Louis City , MLS, ore 21:00

, MLS, ore 21:00 Toronto-Portland Timbers, MLS, ore 01:30

Il “clamoroso”

• PAREGGIO in Palmeiras-Botafogo, Mondiale per Club, ore 18:00