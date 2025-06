Sorteggio tabellone Wimbledon 2025: gli avversari degli azzurri

Il battaglione azzurro in trasferta a Londra è pronto a battersi sui prati dell’All England Club: tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio.

Mentre ad Eastbourne e Maiorca si cerca di tirare le somme e di incoronare i nuovi re dei due campi, a Wimbledon i preparativi fervono come non mai. I top player sono a Londra già da diversi giorni, per prendere confidenza con i prati dell’All England Club e per mettere nelle gambe il maggior numero di allenamenti possibile.

Il terzo Slam dell’anno entrerà nel vivo lunedì 30 giugno e la tensione, così come l’emozione, è, manco a dirlo, letteralmente alle stelle. Il perché è presto detto, nella misura in cui il popolo del tennis muore dalla voglia di scoprire se i Championships rappresenteranno una naturale prosecuzione del Roland Garros o se, invece, i pronostici saranno completamente ribaltati. Cosa che, in tutta onestà, agguerriti come sono i due principali favoriti per la vittoria, ci pare abbastanza inverosimile.

Gli occhi saranno puntati, ancora una volta, sui due fenomeni del momento, gli stessi che si sono dati battaglia allo Chatrier per la bellezza di 5 ore e 29 minuti. Parliamo di Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner, che a Londra sono in cerca di emozioni completamente diverse. Lo spagnolo cerca il brivido della tripletta, desideroso come sarà di ripetersi e di confermare la sua egemonia sul prato di Wimbledon; l’azzurro è a caccia, invece, del suo primo titolo erbivoro, nonché di vendetta, dopo la rimonta di cui il suo avversario iberico si è reso protagonista in quel di Parigi.

Da lunedì 30 occhi puntati su Wimbledon: i primi turni degli italiani

Gli elementi per uno Slam di spessore, insomma, ci sono tutti, se consideriamo che all’All England Club ci sarà anche Novak Djokovic. Che avrà pure i suoi anni, sì, ma che è ancora ben lontano dal tramontare.

Nel frattempo, nel pomeriggio di mercoledì, è arrivata la conferma che i tifosi italiani aspettavano con trepidazione: a Wimbledon ci sarà, a gran sorpresa, anche Matteo Berrettini, che nel 2021, come senz’altro si ricorderà, fece qui finale proprio contro Nole. Sarà testa di serie, ma non ha giocato neanche un match sull’erba, per cui sarebbe meglio non aspettarsi troppo da lui, sebbene resti inteso che con il prato londinese abbia un feeling pazzesco e che questo, in qualche modo, potrebbe fare la differenza.

Come si evolverà il suo cammino, e con esso quello degli altri campioni in gara, lo sapremo oggi stesso. Il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon è in programma alle 11, ora italiana, e potremo seguirlo accedendo alla sezione Video & Radio del sito ufficiale dello Slam, oppure attraverso gli aggiornamenti che gli organizzatori pubblicheranno di certo a mezzo social.

Seguono aggiornamenti