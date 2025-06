Pronostico vincente Wimbledon: le quote su Sinner e Alcaraz

Pronostico vincente Wimbledon, l’azzurro sogna la rivincita dopo il crudele epilogo parigino: ecco cosa dicono i bookmaker.

Negli occhi di ogni appassionato di tennis c’è ancora l’epica finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, inutile negarlo. La stagione su erba è già iniziata da qualche settimana ma è un po’ come se il tempo si fosse cristallizzato, fermandosi a quella spettacolare ed al tempo stesso drammatica – sportivamente parlando – domenica pomeriggio (era l’8 giugno), in cui il numero uno e il numero due al mondo sono rimasti in campo per 5 ore e mezza, in una vera e propria “maratona” di tennis che non sarà dimenticata facilmente.

Per l’azzurro un epilogo crudele, dopo aver accarezzato per ben tre volte – leggasi “match point” – il sogno di trionfare a Parigi, sulla superficie a lui meno congeniale, la terra rossa, e contro il campione in carica. Alcaraz però è risorto dalle ceneri grazie ai suoi colpi sensazionali neanche fosse il miglior Nadal e, portatosi sul 2-2, ha completato la rimonta al supertiebreak, infliggendo una durissima sconfitta – specie dal punto di vista psicologico – al rivale generazionale. Inutile dire che, da quel momento in poi, Sinner ha avuto soltanto una cosa in testa: la rivincita. Che possa prendersela già a Londra, però, è tutto da vedere: Alcaraz viene da 18 vittorie di fila, ha già vinto due volte sui nobili prati di Wimbledon e lo scorso fine settimana ha confermato di aver un feeling particolare con l’erba, portandosi a casa pure l’Atp 500 del Queen’s.

Pronostico vincente Wimbledon, lo spagnolo avanti di poco

Sinner, invece, ha accusato il colpo: ad Halle, non è riuscito a difendere il titolo, eliminato ai quarti di finale da un superbo Alexander Bublik, arrendendosi di nuovo in rimonta.

Non sorprendono più di tanto, dunque, le quote antepost dei principali bookmaker. Il favorito numero uno per la vittoria dei Championships, secondo Goldbet, è Alcaraz, il cui trionfo nel prestigiosissimo Slam su erba viene pagato 2,50 volte la posta. Sinner segue a ruota: sul secondo gradino del “podio” c’è lui, staccato di poco dal rivale murciano (2,75). Terzo Novak Djokovic: con il campione serbo nei paraggi, nonostante le 38 primavere, non si può mai stare tranquilli. Nole, infatti, conosce a menadito ogni filo d’erba del Centrale e non può essere assolutamente sottovalutato: un suo successo è quotato a 5,50.

Dopo i tre spunta il nome di Jack Draper, padrone di casa (11.00): il britannico ha fatto passi da gigante negli ultimi mesi, arrivando tra i primi 5 del ranking, ed a Londra potrà contare sul supporto del pubblico. Un vantaggio non indifferente, malgrado non abbia brillato al Queen’s (fermato in semifinale da Lehecka). Alle sue spalle le “eterne promesse” Daniil Medvedev e Alexander Zverev – entrambi quotati a 16.00 – seguiti da quello che gli inglesi chiamano solitamente “cavallo oscuro”, vale a dire Alexander Bublik (21.00). Il naturalizzato kazako sembra aver messo la testa a posto, ha appena trionfato ad Halle ed è considerato il principale outsider a Londra. Il primo italiano dopo Sinner è Lorenzo Musetti (36.00), che lo scorso anno a sorpresa arrivò in semifinale, mentre Matteo Berrettini, erbaiolo convinto, non è neppure quotato a causa dei continui infortuni che l’hanno tormentato negli ultimi mesi.