Pronostico vincente Wimbledon: le quote su Sabalenka e Paolini

Pronostico vincente Wimbledon, la tennista toscana lo scorso anno stupì tutti arrivando a un passo dal traguardo: trionferà di nuovo una outsider?

Sette vincitrici diverse nelle ultime sette edizioni. Wimbledon per quanto riguarda il singolare femminile, ormai dal 2017 a questa parte, è tra i tornei più “democratici” in assoluto. Uno di quelli in cui le sorprese sono all’ordine del giorno. Principali favorite e teste di serie cadono spesso come frutti maturi, aprendo delle vere e proprie voragini nei vari tabelloni, delle quali ognuno può approfittarne.

Il nostro consiglio, dunque, è di prendere le quote antepost con le pinze, considerando l’andazzo. Un anno fa, per esempio, assistemmo alla “favola” della nostra Jasmine Paolini, arrivata a pochi centrimetri dalla storia. Contro ogni pronostico, la tennista azzurra si spinse addirittura fino alla finale, facendosi poi beffare nel terzo parziale dalla più esperta e versatile Barbora Krejcikova. Un miracolo tennistico oppure un’impresa ripetibile?

Finora la nativa di Bagni di Lucca ha dimostrato di saperci stare a quei livelli, pur non raggiungendo più certi picchi (a parte, ovviamente, il trionfo di Roma). I bookmaker, tuttavia, non le danno troppa fiducia: un suo successo nel tempio del tennis londinese è pagato 21 volte la posta. Ma chi è, quindi, la favorita numero uno a Wimbledon? Impossibile non considerare la tennista che, nell’ultimo periodo, è stata la più continua fra tutte. Parliamo della bielorussa Aryna Sabalenka, non a caso da tempo saldamente in cima al ranking Wta.

Pronostico vincente Wimbledon, Sabalenka favorita ma occhio alle sorprese

La Sabalenka, nonostante non sia un’erbivora, staziona sul primo gradino del podio delle favorite: stando alle quote antepost di Goldbet il suo trionfo è quotato a 3.50.

Dietro di lei c’è la numero 11 al mondo Elena Rybakina: la naturalizzata kazaka è uscita dalla top 10 ma non si può non tenere conto del feeling con l’erba. Del resto nel 2022 fu proprio lei a prendersi la scena, vincendo con pieno merito i Championships malgrado nessuno la considerasse favorita. Rybakina (5.00) è davanti alla statunitense Coco Gauff, fresca vincitrice del Roland Garros e quotata a 7.00.

La numero due al mondo però non ha mai brillato particolarmente su questa superficie, così come la polacca Iga Swiatek, appena spodestata dal trono di Parigi: l’ex numero uno non sta attraversando un bel periodo e non stupisce che per i bookmaker non rientri tra le potenziali vincitrici (8.50). Gli allibratori non sono convinti neppure di un eventuale bis di Marketa Vondrousova, la campionessa dell’edizione 2023 (9.00), di poco davanti alla classe 2007 Mirra Andreeva (11.00) che sembra finalmente pronta per affermarsi a livelli altissimi.