Pronostici marcatori Manchester City e Wydad: le nostre scelte

Pronostici marcatori Manchester City e Wydad: nell’ultima partita del girone queste due formazioni partono con i favori del pronostico. Ecco le nostre scelte

Il Manchester che affronta la Juventus è sicuro del passaggio del turno. Contro i bianconeri la truppa di Guardiola si gioca il primo posto. E vuole vincere, ovviamente, perché eviterebbe una parte importante del tabellone, assai più complicata.

Dubbi su chi parta favorito non ce ne stanno, anche perché il City come sappiamo nel corso dei primi dieci giorni di giugno, quando la Fifa ha dato la possibilità di fare delle operazioni di mercato, si è rinforzato. A differenza della Juventus che soprattutto dietro ha dei problemi non di poco conto, visto che ha giocato Savona, per dire, nei tre difensori come centrale. E non è il suo ruolo. Ma è soprattutto a sinistra che la squadra di Tudor ha qualche problema: Kelly non riesce del tutto ad entrare nei meccanismi e anche contro il Wydad è apparso spaesato. Aiutato anche dalla mancata copertura di Cambiaso. E in quello spazio ci si potrebbe infilare serenamente Foden, uno dei talenti della squadra di Guardiola. Che sogna il gol. Ed è lui il nostro prescelto.

Pronostici marcatori Wydad: ecco chi segna

L’altra partita di questo girone che non ha nessun valore visto che parliamo di due formazioni che non possono più passare il turno, è quella tra i marocchini del Wydad e i sauditi dell’Al-Ayn. Anche per quello che hanno fatto vedere nelle prime due uscite, c’è la netta sensazione (e non solo quella) che siano gli africani a partire leggermente avanti nel pronostico.

E lì davanti occhio a Lorch, attaccante che ha già segnato alla Juventus sfruttando quel buco del quale vi abbiamo parlato prima. Non segna tantissimo, c’è da dirlo, ma calcia molto in porta e gioca sempre titolare. Quindi ha maggiori possibilità rispetto ai compagni di trovare la via della rete. Di certo ha i tempi di inserimento giusti e il centravanti centrale del Wydad viene molto incontro per creare gli spazi, appunti, per l’inserimenti degli esterni offensivi. Lorch lo fa bene. E noi crediamo in lui.

Quindi Foden marcatore plus e Lorch marcatore plus, su GoldBet, hanno un valore di 10,52 volte la posta.