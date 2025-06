I pronostici di giovedì 26 giugno: Mondiale per Club

I pronostici di giovedì 26 giugno, si chiude la fase a gironi del Mondiale per club con le ultime quattro partite: spicca Juventus-Manchester City

La Juventus di Igor Tudor era atterrata negli States con una valigia piena di dubbi ed interrogativi ma le prime uscite dei bianconeri, al di là della caratura degli avversari affrontati, hanno convinto tutti. La Vecchia Signora ha spazzato via sia gli emiratini dell’Al-Ain, travolti 5-0, sia i marocchini del Wydad Casablanca (4-1). Due vittorie ampie contro compagini nettamente inferiori, che hanno permesso alll’allenatore croato (confermato fino al 2027 prima del Mondiale per Club) di staccare con un turno d’anticipo il pass per gli ottavi di finale.

La prova del nove, in ogni caso, sarà la supersfida con il Manchester City, anch’esso già qualificato grazie i due successi contro le squadre meno competitive del raggruppamento (2-0 all’Al-Ain e 6-0 al club di Casablanca). In ballo c’è il primo posto, importantissimo per evitare un ottavo “di ferro”. La seconda del gruppo G, infatti, si ritroverà di fronte la prima del gruppo H, che molto probabilmente sarà il Real Madrid.

I pronostici sulle altre partite

Il Real Madrid infatti, primo in classifica nel suo gruppo, dovrebbe finire il girone al comando battendo anche il Salisburgo, che può però ancora qualificarsi. L’Al-Hilal è terzo in classifica a quota 2 punti e nell’ultima giornata affronta i messicani del Pachuca, già fuori dai giochi. L’obiettivo è chiudere tra le prime due ma per scavalcare una tra Real Madrid e Salisburgo, attualmente entrambe a +2 su Al-Dawsari e compagni, devono verificarsi una serie di combinazioni.

Innanzitutto l’Al-Hilal sarà eliminato se l’altra sfida terminerà con un pareggio prolifico: dal 2-2 in su Inzaghi sarebbe spacciato. Il secondo posto rimane l’obiettivo più realistico: i sauditi, oltre a battere obbligatoriamente i messicani, devono sperare che una tra Real e Salisburgo vinca; in realtà potrebbero anche pareggiare (0-0 o 1-1), a patto che gli uomini di Inzaghi vincano con uno scarto importante – uno o due gol – tenendo presente che si potrebbe ricorrere pure al fair play, facendo dunque molta attenzione ai cartellini.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Juventus-Real Madrid, Mondiale per Club, ore 21:00

Vincenti

WYDAD o pareggio (in Wydad-Al Ain, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in Wydad-Al Ain, ore 21:00) AL HILAL (in Al Hilal-Pachuca, Mondiale per Club, ore 03:00)

(in Al Hilal-Pachuca, ore 03:00) REAL MADRID (in Salisburgo-Real Madrid, Mondiale per Club, ore 03:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Salisburgo-Real Madrid , Mondiale per club, ore 03:00

, Mondiale per club, ore 03:00 Al Hilal-Pachuca, Mondiale per club, ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Juventus-Manchester City , Mondiale per Club, ore 21:00

, Mondiale per Club, ore 21:00 Wydad-Al Ain, Mondiale per Club, ore 21:00

Il “clamoroso”

• MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 2-4 in Salisburgo-Real Madrid, Mondiale per Club, ore 03:00