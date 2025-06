Pronostico Germania U21-Francia U21: dietro si balla un po’ troppo

Germania U21-Francia U21 è una partita valida per le semifinali degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Grazie a due vittorie rocambolesche nei quarti, rispettivamente contro Italia e Danimarca, Germania e Francia sono riuscite a rientrare nel ristrettissimo “club” delle prime quattro d’Europa e a Kosice si contenderanno il pass per la finale, in cui affronteranno una tra Inghilterra e Olanda. Quanta fatica per i transalpini, che domenica scorsa, a sei minuti dalla fine, erano sotto 2-1 con i danesi, ormai vicini al traguardo. Ad evitare una eliminazione che avrebbe fatto discutere c’hanno pensato Merlin e Tel, capaci di ribaltare tutto nel giro di soli due minuti (2-3), regalando una grande gioia al commissario tecnico Gerald Baticle.

La Francia non arrivava in semifinale all’Europeo dal 2019, mentre l’ultima finale disputata risale addirittura al 2002. Nonostante l’assenza di tanti talenti che, per motivi anagrafici, sarebbero potuti essere selezionati (i neocampioni d’Europa con il PSG Barcola e Doué su tutti), Les Bleuets stanno dimostrando di avere le carte in regola per fare bene e sognano il secondo titolo della loro storia a livello continentale (l’unico risale all’edizione del 1988). Il problema principale della Francia sembra essere una difesa che balla un po’ troppo: dopo aver tenuto la porta inviolata all’esordio contro il Portogallo, i transalpini hanno incassato 5 gol in tre partite. Difetto che condivide con i tedeschi, che guarda caso hanno subito lo stesso numero di reti mlagrado un percorso più netto rispetto alla Francia (solo vittorie finora per i ragazzi di Antonio Di Salvo).

Tedeschi trascinati da Woltemade

La Germania ha avuto bisogno dei supplementari per piegare una coriacea Italia, che ha resistito fino a tre minuti dai calci di rigore nonostante ben due espulsi (Gnonto e Zanotti).

Di Rohl la rete che al 117′ ha spedito in semifinale Martel e compagni, anche loro come i francesi poco arcigni in fase di non possesso. Il trascinatore di questa Germania è ovviamente l’attaccante dello Stoccarda Woltemade, a segno pure contro gli Azzurrini: 5 gol e tre assist per il capocannoniere dell’Europeo Under 21 che è già finito nel mirino dei club più importanti del continente.

Come vedere Germania U21-Francia U21 in streaming gratis

La sfida tra Germania U21 e Francia U21 è in programma mercoledì alle 21:00 alla Kosicka Futbalova Arena di Kosice, in Slovacchia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Si affrontano due selezioni piene di talento dalla metà campo in su e che hanno già dimostrato di trovare con grande facilità la via del gol. Allo stesso tempo, però, non mancano le fragilità dietro: ecco perché ci aspettiamo una gara spettacolare e ricca di reti, in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe. La Germania, più continua rispetto alla Francia, resta leggermente favorita per il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Germania U21-Francia U21

GERMANIA U21 (4-4-2): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Gruda, Martel, Reitz, Nebel; Woltemade, Weiper.

FRANCIA U21 (4-3-3): Restes; Doukouré, Matsima, Lukeba, Merlin; Cissé, Agoumé, Lepenant; Odobert, Tel, Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2