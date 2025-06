Pronostici marcatori Borussia Dortmund-Ulsan e Mamelodi-Fluminense: le scelte

Pronostici marcatori Borussia Dortmund-Ulsan e Mamelodi-Fluminense, il gruppo F si chiude con queste due partite. Solamente una squadra non ha nulla da chiedere

Fluminense prima con quattro punti. Gli stessi del Borussia Dortmund che però per via della differenza reti al momento è seconda. Infine il Mamelodi, che al debutto ha vinto contro l’Ulsan, terzo. Solamente i sudcoreani non hanno più nulla da chiedere a questa manifestazione.

Due partite, quindi, che sono partite vere. E quindi che verranno decise senza dubbio da quei giocatori che hanno nelle gambe i gol e le giocate. e partendo dalla squadra tedesca è evidente che quello più in palla, al momento, che ha debuttato anche con una rete, è Bellingham. Il centrocampista offensivo arrivato nel corso della finestra di mercato aperta a queste squadre all’inizio di giugno, si è subito presentato nel migliore dei modi e vuole, tra i gialloneri, cercare di ripercorrere le orme del fratello che gioca nel Real Madrid. Un tiro in porta, una rete contro il Mamelodi, ma anche tante giocate offensive che hanno messo in luce delle qualità tecniche non indifferenti. La nostra scelta ricade su di lui.

Mamelodi-Fluminense, ecco chi la decide

Vale il passaggio del turno l’altra partita di questo girone, perché il Borussia contro l’Ulsan non avrà nessun problema. Ed è abbastanza ovvio che siano in brasiliani i favoriti contro i sudafricani. La Fluminense, soprattutto in attacco, ha dei calciatori che in qualsiasi momento possono riuscire a fare la differenza.

Alla squadra di Portaluppi come vi abbiamo spiegato prima, il pari potrebbe bastare, ma la voglia dei gialli africani è quella di fare la storia. Difficile, se non impossibile. Anche e soprattutto perché l’esperienza di German Cano, che dovrebbe giocare dal primo minuto, potrebbe fare la differenza. Trentasette anni e non sentirli, è stato chiamato a gran voce dalla stampa locale dopo la prima partita in panchina. Una rete in sei spezzoni di gare nel campionato brasiliano quest’anno, quattro gol in 3 partite nella coppa del Brasile. Insomma, la porta la vede, eccome. E su di lui si appoggeranno tutti i compagni.

Quindi: Bellingham marcatore plus e Cano marcatore plus, su GoldBet, hanno un valore di 6,71 volte la posta.