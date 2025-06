Atp Eastbourne e Maiorca, i pronostici di mercoledì 25 giugno

Tennis, ecco quali tennisti scenderanno in campo oggi, mercoledì 25 giugno, sui prati di Eastbourne e di Maiorca, in attesa di Wimbledon.

I top player sono già a Londra: le lancette corrono ed è tempo, per gli aspiranti al “trono”, di prendere confidenza con i prati dell’All England Club. Lo Slam più amato di tutti sta per iniziare e, mentre ai piani alti del ranking fervono i preparativi, molti altri giocatori che non saranno teste di serie stanno continuando ad allenarsi, dal canto loro, sui prati europei.

Lorenzo Sonego si trova ad Eastbourne, per esempio, ed è reduce da un ottimo esordio contro Fabian Marozsan. Oggi lotterà per conquistare un posto ai quarti di finale dell’Atp su erba, ma dovrà vedersela con un osso abbastanza duro: ci riferiamo ad Ugo Humbert, che, a giudicare dalle quote, è il favorito per la vittoria secondo i bookmaker. Benché il torinese abbia collezionato delle buone prestazioni in questa parentesi “green” della stagione, le statistiche non giocano a suo favore. Humbert ha un palmares migliore su questa superficie, grazie al suo servizio e al timing che ben si confà con le caratteristiche dell’erba, il che fa di lui il potenziale vincitore.

Attenzione, però, perché secondo le previsioni si tratterà comunque di un match combattuto e sostanzialmente equilibrato, il cui epilogo si giocherà in pochissimi, ma decisivi, punti. Non dovrebbe avere alcun problema, invece, Tommy Paul, che affronterà Daniel Evans in un match che, almeno teoricamente, non dovrebbe riservarci grandi sorprese: lo statunitense, al momento più in forma e più in fiducia del suo rivale, dovrebbe vincere in scioltezza. Giocherà sul tappeto, più o meno, pure Taylor Fritz, chiamato a duellare contro Joao Fonseca: quest’ultimo è un tennista molto promettente, è vero, ma sull’erba ha molta meno di esperienza dell’americano, che è reduce, oltretutto, dalla vittoria sul prato di Stoccarda.

I match clou del giorno a Maiorca ed Eastbourne

Sportiamoci ora a Maiorca, dove si gioca sulla medesima superficie ma in condizioni radicalmente diverse da quelle dei prati britannici. In programma oggi ci sono due match di grande spessore, primo fra tutti quello tra Costantin Moutet e Daniel Altmaier.

Il primo ha una discreta esperienza sull’erba, mentre l’altro fa più fatica su questa superficie e rende molto meglio sui campi in terra battuta. Sarà Moutet, dunque, ammesso che sia in palla, a “comandare” gli scambi e a conquistare il pass necessario per accedere al turno successivo del torneo. Non dovrebbe avere problemi neanche Ben Shelton, che a Maiorca incontrerà il 19enne Learner Tien.

Ben ha un servizio che diventa esplosivo sui campi in erba, ragion per cui incontrarlo a queste latitudini è un vero e proprio rischio. Soprattutto in un momento in cui appare particolarmente agguerrito e concentrato e potenzialmente pericoloso, pertanto, per il suo giovanissimo avversario, anche lui americano, ma con poca esperienza a livello Atp.