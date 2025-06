Pronostico Urawa Red Diamonds-Monterrey: la vittoria vale la qualificazione

Urawa-Monterrey è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 03:00. Formazioni e pronostico

Urawa eliminato, dopo due sconfitte in due partite. Monterrey che è padrone del proprio destino. Nel senso: se i messicani riuscissero a vincere questa partita, andrebbero a pari punti, in caso di pareggio tra Inter e River Plate, appunto con queste due squadre. Ma c’è un risultato esatto, il 2-2, che eliminerebbe Sergio Ramos e compagni. Biscotto anche in questo caso?

Difficile onestamente pensare che i nerazzurri di Chivu possano fare questi calcoli. Sì, è vero, è successo altre volte – e noi italiani ce lo ricordiamo bene, purtroppo – che un 2-2, unico risultato utile per il biscotto, venisse fuori. Ma in questo caso crediamo che il Monterrey abbia delle buone possibilità di andare avanti. Vincendo, ovviamente. L’altro match in pareggio non finirà.

Evidente che queste due squadre hanno delle qualità diverse. Anche se l’Urawa, soprattutto contro l’Inter, ha mostrato delle buone individualità soprattutto in attacco. A questa cosa i messicani devono stare attenti, anche se Sergio Ramos sa bene che queste non sono sfide da prendere sottogamba. Ovvio che le motivazioni faranno la differenza soprattutto se dall’altro campo dovessero arrivare delle notizie positive. Quindi ci pare scontato dire che il Monterrey si prenderà la vittoria.

Il pronostico

In attesa di avere notizie positive dall’altro campo, dentro il match tra Inter e River Plate, il Monterrey si prenderà una vittoria importante contro l’Urawa. Come detto prima, Chivu vuole vincere e non pensa al 2-2 che sarebbe un biscotto enorme. Quindi i messicani, con i tre punti, potrebbero volare agli ottavi di finale. Il match regalerà inoltre almeno tre reti complessive. E crediamo almeno anche una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Urawa-Monterrey

URAWA (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraatsen, Naganuma; Gustafson, Yasui; Kaneko, Savio, Watanabe; Matsuo.

MONTERREY (4-3-3): Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Rodriguez, Canales; Corona, Berterame, Ocampos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3