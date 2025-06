Pronostico Inghilterra U21-Olanda U21: i campioni hanno alzato il livello

Inghilterra U21-Olanda U21 è una partita valida per le semifinali degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’Inghilterra non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro di campione d’Europa e l’ha dimostrato eliminando dall’Europeo slovacco una delle principali favorite per la vittoria finale, la Spagna. Nel quarto di finale di Trnava sabato scorso i ragazzi di Lee Carsley si sono imposti 3-1 sulla Rojita al termine di un match equilibrato e che non ha tradito le aspettative per quanto concerne lo spettacolo: decisiva la partenza al fulmicotone della selezione dei Tre Leoni, che dopo appena un quarto d’ora era già in vantaggio di due gol approfittando delle indecisioni della difesa iberica, già apparsa in difficoltà nel corso della fase a gironi.

A castigare la Spagna sono stati i due gioielli di Liverpool e Manchester City, McAtee ed Elliott, entrambi finiti nel tabellino dei marcatori. L’Inghilterra ha poi tenuto botta nel secondo tempo, dopo che gli spagnoli avevano accorciato le distanze con un rigore di Javi Guerra prima della pausa. In pieno recupero, infine, la rete che ha chiuso definitivamente il match, realizzata dal subentrato Anderson. Un risutato che permette agli inglesi di ritrovare autostima, dal momento che non avevano convinto appieno nel girone: alla vittoria iniziale con la Repubblica ceca avevano fatto seguito il pareggio a reti bianche con la Slovenia e la sconfitta con la Germania.

Ora tra i campioni d’Europa in carica e la finale c’è l’Olanda, che a sorpresa ha estromesso il Portogallo di Rui Jorge nei quarti. Nonostante i lusitani abbiano avuto una marea di occasioni – sbagliando pure un calcio di rigore – e dominato il possesso palla, a spuntarla è stata la selezione di Michael Reiziger (0-1), che ha beffato gli avversari a sei minuti dalla fine con un gol di Poku, duttile attaccante di proprietà dell’AZ Alkmaar. Tutto ciò malgrado l’inferiorità numerica per l’espulsione di van Bommel: il figlio d’arte ha lasciato la sua squadra in dieci uomini addirittura al 21′ del primo tempo.

Come vedere Inghilterra U21-Olanda U21 in streaming gratis

La sfida tra Inghilterra U21 e Olanda U21 è in programma mercoledì alle 18:00 alla Tehelné Pole di Bratislava, in Slovacchia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

L’Inghilterra, pur restando una squadra umorale, contro la Spagna ha dimostrato di essere in grado di battere chiunque grazie ai suoi talenti e ad un gioco ben rodato. Dal canto suo, però, l’Olanda è reduce da una prestazione eroica contro il Portogallo, in cui è uscito fuori tutto il carattere degli ragazzi di Reiziger, pronti a dare filo da torcere – da sfavoriti – anche agli inglesi. Ripetersi contro i campioni in carica non sarà semplice ma, soprattutto nel primo tempo, potremmo assistere ad un match molto combattuto. Inghilterra favorita in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Inghilterra U21-Olanda U21

INGHILTERRA U21 (4-3-3): Beadle; Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento; Scott, Anderson, McAtee; Elliott, Rowe, Stansfield.

OLANDA U21 (4-3-2-1): Roefs; Kasanwirjo, van den Berg, Hato, Maatsen; Flamingo, Valente, Milambo; Manhoef, Poku; van Bergen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1