Auckland City-Boca Juniors, una “sorpresa” tra i possibili marcatori

Auckland City-Boca Juniors, gli argentini non sono padroni del proprio destino: oltre a sperare in una sconfitta del Benfica, devono sommergere di gol i neozelandesi.

Le speranze di qualificazione del Boca Juniors sono appese a un filo. Soltanto terzi in classifica nel gruppo C del Mondiale per Club, gli Xeneizes si qualificheranno agli ottavi di finale se nell’ultima giornata della fase a gironi sommergeranno di gol i modestissimi neozelandesi dell’Auckland City – la squadra meno competitiva della manifestazione per distacco – ma soprattutto se il Benfica perderà con il Bayern Monaco. Sì, perché se i lusitani, a quota 4 punti (tre in più del Boca, fermo a 1) dovessero riuscire ad evitare la sconfitta con i bavaresi allora per la formazione di Miguel Angel Russo non ci sarebbe più niente da fare.

ll Boca Juniors, tuttavia, deve farsi trovare “pronto”. Serve una goleada contro l’Auckland, che finora ha subito la bellezza di 16 gol complessivi tra Bayern Monaco (10-0) e Benfica (6-0), ovviamente senza realizzarne nessuno. Gli Xeneizes dovranno dunque cercare di fare meglio rispetto ai portoghesi, consapevoli di essere nettamente in svantaggio nella differenza reti, la prima discriminante in caso di arrivo a pari punti.

Quella del Benfica attualmente recita +6, mentre quella del Boca -1. Ciò significa che, sperando sempre in una sconfitta di Di Maria e compagni, il club di Buenos Aires avrà l’obbligo di segnarne almeno 7, di gol, per superare la squadra di Bruno Lage in questa speciale classifica. Non dovranno avere pietà, quindi, Merentiel e compagni, reduci da una buona prestazione con il Bayern Monaco: il Boca, infatti, nella seconda giornata è riuscito a tenere testa ai campioni di Germania difendendosi egregiamente e subendo il gol del definitivo 2-1 a sei minuti dalla fine.

Auckland City-Boca Juniors, occhio alle scorribande di Advincula

Premesso che la differenza tra le due squadre è abissale, un successo molto ampio del Boca Juniors è tutt’altro che improbabile. Gli Xeneizes però contro l’Auckland City dovranno adottare un atteggiamento decisamente più offensivo, dal momento che nelle due partite precedenti hanno tirato solo 5 volte in porta, producendo pochi Expected Goals.

Per quanto riguarda i possibili marcatori, vale la pena puntare una fiche su capitan Merentiel, in assoluto il più ispirato nonché autore di un bellissimo gol contro il Bayern Monaco che ha fatto esplodere di gioia i cinquantamila accorsi dall’Argentina per seguire i gialloblù. Stuzzica, a tal proposito, l’ipotesi “doppietta”: prevediamo almeno due reti da parte dell’attaccante uruguaiano, schierato al posto del convalescente Cavani.

Gli altri che potrebbero finire nel tabellino dei marcatori sono Zenon e Velasco: il primo è quello che ha tirato di più verso la porta (3), il secondo, oltre ad essere una fonte di gioco, è stato tra i più pericolosi. Pur giocando nel ruolo di terzino, il peruviano Advincula si è presentato più volte nell’area avversaria ed è pronto ad assediare la fragilissima difesa neozelandese: tra i potenziali marcatori c’è anche lui.

Merentiel marcatore Duo, Advincula marcatore Duo, Zenon marcatore Duo e Velasco marcatore Duo su Sisal hanno un valore di 13,48 volte la posta.