Atp Eastbourne e Maiorca, i pronostici di martedì 24 giugno

Tennis, ecco quali tennisti scenderanno in campo oggi, martedì 24 giugno, sui prati di Eastbourne e di Maiorca, in attesa di Wimbledon.

Non è ancora il momento di Wimbledon. I riflettori sull’All England Club si accenderanno tra una settimana, ma prima ancora che la carovana del grande tennis approdi a Londra ci sono altri due appuntamenti da tenere sotto controllo. I big players hanno deciso di non prendervi parte, ma molti dei match in calendario saranno comunque funzionali agli equilibri che si stabiliranno, poi, non appena avrà inizio lo Slam britannico.

Questa settimana si gioca sui prati di Eastbourne e di Maiorca, per cui vale la pena dare un’occhiata alle partite in programma oggi, 24 giugno 2025. Nella contea inglese dell’East Sussex scenderà in campo, tanto per cominciare, l’ “eroe” del momento. Ci riferiamo ad Alexander Bublik, che ha appena vinto il torneo di Halle dopo aver sconfitto non solo il numero 1 del mondo Jannik Sinner, ma anche Daniil Medvedev. Chiaramente è in uno stato di grazia, per cui sarà lui l’osservato speciale di questo Atp.

Debutterà contro Francisco Comesana quest’oggi e, manco a dirlo, è al neo campione di Halle che sorridono i pronostici. Il suo servizio, che ha disorientato perfino il re del ranking, è un’arma micidiale che potrebbe rivelarsi utile ad Eastbourne tanto quanto lo è stata in Germania. Oggi giocherà anche Luciano Darderi, che sarà chiamato ad affrontare Marcos Giron. Ques’ultimo ha un’esperienza maggiore sull’erba e questo, in termini previsionali, farà quasi sicuramente la differenza.

Ad Eastbourne ci sono Cobolli e Darderi

In Inghilterra c’è anche Flavio Cobolli, che è il favorito per la vittoria del match contro Jacob Fearnley, entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card.

Anche a Maiorca si disputeranno, quest’oggi, dei match parecchio interessanti, primo fra tutti quello che vedrà Roberto Bautista Agut duellare contro Thomas Etcheverry. Lo spagnolo è uno dei protagonisti principali della parentesi sull’erba, tanto è vero che al Queen’s è arrivato in semifinale, dove ad attenderlo c’era, però, Carlos Alcaraz. In forma com’è, comunque, alla luce delle ultime prestazioni, è senza ombra di dubbio lui il favorito per la vittoria di questo match.

Spazio, ancora, a Benjamin Bonzi, che dall’alto della sua esperienza sui verdi prati europei cercherà di far fuori il giovane tennista statunitense Brandon Holt. Che ha, sì, un grande talento, ma non la dimestichezza con l’erba che possiede, invece, il suo avversario.

I vincenti delle altre partite di Eastbourne e Maiorca

Borges (in Borges-Pinnington Jones)

Opelka (in Loffhagen-Opelka)

Norrie (in Mpetshi Perricard-Norrie)

Duckworth (in Vukic-Duckworth)

Hijikata (in Tomic-Hijikata)