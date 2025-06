Wimbledon, italiani in festa: il doppio regalo arriva dalla Francia

Wimbledon, un colpo di scena inaspettato ha mischiato le carte prima dell’inizio dello Slam: c’entrano la Francia e l’Italia.

Matteo Berrettini non gioca da quando, qualche settimana fa, è stato costretto a ritirarsi nel bel mezzo degli Internazionali d’Italia a causa dell’ormai atavico problema agli addominali. Il fastidio si era ripresentato già qualche giorno prima, per la verità, ma il romano si era illuso che fosse passeggero e che non avrebbe compromesso, come poi invece è stato, il prosieguo della stagione.

L’ex numero 6 del mondo ha dovuto rinunciare prima al Roland Garros, poi ai due tornei sull’erba a lui tanto cari: Stoccarda e il Queen’s. Così facendo è andato incontro, dunque, ad una fisiologica perdita di punti, che si è tradotta in un inevitabile calo in classifica. Non ha perso molte posizioni, ma scendendo al 34esimo posto del ranking mondiale ha perso, di fatto, la possibilità di essere testa di serie nello Slam britannico, il cui inizio è ormai imminente. O forse no.

Già, perché per una volta, almeno una, la fortuna è dalla sua parte. E non solo dalla sua, in realtà. Quello che è successo nelle scorse ore, infatti, riguarda in primis Berrettini, sì, ma anche il suo collega e connazionale Fabio Fognini. Che, proprio come il tennista romano, potrà beneficiare di uno scenario del tutto inaspettato.

Gongolano Fognini e Berrettini: clamoroso colpo di scena

Il doppio regalo è arrivato inizilamente dalla Francia e, più precisamente, dal tennista Arthur Fils. Il nativo di Bondoufle si è ritirato da Wimbledon e, così facendo, ha fatto due favori al Bel Paese.

Ha permesso a Fognini di entrare nel tabellone principale – giocherà a Londra per la 15esima volta nella sua carriera – e ha anche dato a Berrettini una chance – che all’inizio era solo una speranza – in più. Matteo sapeva di poter essere testa di serie dopo il ritiro di Fils e dopo quello di Korda che, come il francese, non sarà all’All England Club per via di un infortunio. Ne ha avuto la conferma, poi, quando anche Casper Ruud, nel fine settimana, ha annunciato che avrebbe saltato lo Slam.

Ciò nonostante, non è dato sapere ancora se il romano intenda effettivamente partecipare a Wimbledon o se, invece, abbia rinunciato all’idea di scendere in campo per concentrarsi direttamente sui prossimi impegni al di là dell’Oceano. Ma ne sapremo di più, sicuramente, nelle prossime ore.