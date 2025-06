Emma Raducanu, che pasticcio: è scontro-gelosia prima di Wimbledon

Quanto dichiarato alla stampa ha acceso i riflettori sulla gelosia nata all’interno del circuito maggiore per “colpa” di Emma Raducanu.

Quando è saltato fuori che il doppio misto degli Us Open avrebbe cambiato volto e format, Carlos Alcaraz non ci ha pensato due volte. Ha deciso di partecipare seduta stante e non ha avuto il benché minimo dubbio su quale fosse la partner ideale in compagnia della quale affrontare questa nuova ed entusiasmante avventura.

Non ci è voluto molto, dunque, perché contattasse Emma Raducanu e le proponesse di scendere in campo insieme nella città che, seppur in due momenti diversi, ha fatto da spartiacque nelle loro carriere. Sia la britannica che lo spagnolo, per quanto i loro percorsi si siano poi evoluti in maniera opposta, hanno vinto lì, al Flushing Meadows, il loro primo titolo del Grande Slam, per cui va da sé che New York abbia un posto di primissimo piano nei loro cuori.

Non è questo, comunque, il motivo per il quale Carlos ha scelto Emma. Secondo il popolo del web lo ha fatto perché avrebbe una cotta per lei, ma in assenza di conferme da parte del diretto interessato si tratta, per quanto ci riguarda, solo di mere supposizioni. Non è una supposizione, invece, ma una certezza, il fatto che qualcuno sia rimasto “ferito” dal fatto che Emma, a lungo “corteggiata” da Alcaraz prima che accettasse di partecipare al doppio misto con lui, si sia lasciata convincere dal neo vincitore del Roland Garros.

Raducanu contesa tra i due campioni

Questa nuova ed inaspettata coppia tennistica avrebbe suscitato, infatti, un po’ di gelosia in un altro grande campione dei giorni nostri, vale a dire il britannico Jack Draper.

Sembra trasparire proprio questo, del resto, dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa in merito: “Una volta una persona saggia mi disse che bisogna trovare il partner migliore, ed è quello che ha fatto Alcaraz. Non la biasimo affatto. Penso che si divertirà un mondo con lui (Emma, ndr). È probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento, insieme a Sinner. E anche in doppio ha mostrato di saperci fare, l’ho visto giocare con Rafa alle Olimpiadi. Ha fatto la scelta giusta, speriamo che vadano alla grande”.

Il fatto che parli di lei come del “partner migliore” suggerisce, in effetti, che anche Draper fosse disposto a fare carte false, come le ha fatte Carlos, per gareggiare in compagnia della bella Emma. Che abbia seminato, la Raducanu, un po’ di zizzania nel circuito maggiore?