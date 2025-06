Pronostico Germania U21-Italia U21: azzurrini a caccia dell’impresa

Germania U21-Italia U21 è una partita valida per i quarti di finale degli Europei U21 e si gioca domenica alle 21:00: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una sfida dal sapore speciale, anche si tratta “solo” di Under 21. No, Germania-Italia non sarà mai una partita come le altre, a nessun livello. In questo caso in palio c’è un pass per le semifinali dell’Europeo di categoria, che gli Azzurrini non vincono ormai da più di 20 anni (l’ultimo trionfo risale al lontano 2004). Più recente, invece, l’ultima affermazione dei tedeschi, campioni nell’edizione 2021. L’Italia ha ben figurato nella fase a gruppi, con il selezionatore Carmine Nunziata che ha avuto le risposte che cercava, potendo contare su un gruppo affiatato e compatto: dopo le due vittorie di misura con Romania e Slovacchia (entrambe per 1-0) è arrivato il pareggio con la più quotata Spagna (1-1).

Un pari che però non è bastato per chiudere davanti a tutti per via della peggior differenza reti complessiva: tuttavia, gli Azzurrini hanno offerta una prestazione molto solida contro una selezione superiore a livello qualitativo come la Rojita. Non hanno tradito, finora, i giocatori più rappresentativi della nostra U21: non è un caso che i tre gol li abbiano segnati Baldanzi, Casadei e Pisilli.

L’ex Empoli è pronto a rientrare contro la Germania dopo aver smaltito l’infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo martedì scorso. E i tedeschi? Guidati dall’italotedesco (ma nato e cresciuto in terra teutonica) Antonio Di Salvo, non hanno lasciato neppure le briciole nel gruppo B, stravinto a suon di vittorie e di gol. Tre successi su tre, compreso quello con i campioni in carica dell’Inghilterra, piegati 2-1 nell’ultima giornata nonostante la qualificazione fosse già in ghiaccio ed una formazione infarcita di seconde linee (il cannoniere Woltemade è rimasto in panchina). Una prova di forza che ha convinto i bookmaker ad abbassare le quote di un eventuale trionfo. Sì, ad oggi è la Germania la principale favorita per la vittoria dell’Europeo Under 21 slovacco.

Il pronostico

La Germania è l’unica ad aver vinto tutte e tre la partite finora, mentre quella italiana è la selezione che nella fase a gruppi ha subito meno gol (a malapena uno) dopo il Portogallo. La difesa azzurra verrà comunque messa a dura prova da un attacco ispiratissimo che nelle ultime 12 partite tra gare ufficiali ed amichevole solo una volta ha segnato meno di due reti. Naturalmente i tedeschi sono favoriti ma l’Italia ha le carte in regola per dargli filo da torcere in un match che, almeno inizialmente, potrebbe rivelarsi molto equilibrato. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Germania U21-Italia U21

GERMANIA U21 (4-2-3-1): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Martel, Reitz; Gruda, Woltemade, Nebel; Tresoldi.

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Casadei, Ndour; Fazzini, Baldanzi; Gnonto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1