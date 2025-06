Pronostico Danimarca U21-Francia U21: lo spettacolo è assicurato

Danimarca U21-Francia U21 è una partita valida per i quarti di finale degli Europei U21 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Danimarca ha sorpreso tutti riuscendo a qualificarsi ai quarti di finale nonostante fosse stata sorteggiata in un girone in cui le principali favorite per i primi due posti erano Olanda e Ucraina. Gli scandinavi invece l’hanno addirittura vinto il raggruppamento, chiudendo a quota 7 punti e rimanendo imbattuti (due vittorie e un pareggio). Gli uomini di Steffen Hojer, pur avendo incassato 5 gol, hanno brillato in fase offensiva: miglior attacco con 7 reti (mai meno di due a partita).

Chi si è messo più in mostra è certamente il giovane attaccante del Newcastle, William Osula, autore di tre gol, seguito a ruota dal ventenne Conrad Harder, stellina di proprietà dei campioni in carica di Portogallo dello Sporting e protagonista assoluto della rocambolesca sfida con la Finlandia (doppietta).

Francia, la svolta con la Georgia?

Più sofferta invece la qualificazione della Francia – prossima avversaria della Danimarca – che in questi Europei deve fare a meno di numerosi elementi di assoluto valore che sarebbero stati eleggibili.

Les Bleuets sono arrivati secondi nel gruppo C dietro al Portogallo, davanti per via della miglior differenza reti (parità negli scontri diretti). Nell’ultima giornata non hanno avuto problemi contro la Polonia già eliminata e travolta 4-1 – doppietta di Cissé, classe 2004 in forza al Rennes – ma nella gara precedente contro la coriacea Georgia la selezione di Gerard Baticle ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per piegare i caucasici, ribaltati 3-2 grazie ad una rete realizzata da Barry in pieno recupero (era addirittura il minuto 112). Successo che, alla luce di quello che è accaduto con i polacchi, potrebbe aver rappresentato una possibile svolta per una nazionale talentuosissima ma partita con il freno a mano tirato.

Come vedere Danimarca U21-Francia U21 in streaming gratis

La sfida tra Danimarca U21 e Francia U21 è in programma domenica alle 18:00 alla Futbal Tatran Arena di Presov, in Slovacchia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Danimarca ha vinto a sorpresa il proprio girone e si rivelerà un osso duro per i transalpini ma il livello della Francia rimane superiore a quello degli avversari affrontati finora. Agoumé e compagni favoriti per la qualificazione in una sfida potenzialmente divertente ed in cui i gol non mancheranno, né da una parte né dall’altra.

Le probabili formazioni di Danimarca U21-Francia U21

DANIMARCA U21 (4-2-3-1): Jungdal; Gaaei, Kristensen, Provstgaard, Jelert; Sorensen, Nartey; Jensen, Fraulo, Bischoff; Osula.

FRANCIA U21 (4-2-3-1): Restes; Sildillia, Matsima, Lukeba, Merlin; Doukouré, Agoumé; Tchaouna, Cissé, Tel; Abline.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2