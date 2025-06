La confessione di Sinner sciocca più del feat con Bocelli: tifosi gelati

Jannik Sinner non poteva più mentire: il suo intervistatore lo ha incalzato e messo alle strette e ha dovuto obbligatoriamente confessare.

Già qualche anno fa, in tempi ancora non sospetti, ne avevamo potuto apprezzare le doti canore e “danzerine” grazie ad un video che, manco a dirlo, era subito andato virale sui social. Soprattutto perché, al suo fianco, c’era un’altra atleta che di successi ne aveva collezionati tantissimi e che, quindi, era famosa in tutto il mondo.

Erano Jannik Sinner e Maria Sharapova i protagonisti di quella clip deliziosamente natalizia, che li vedeva impegnati a cantare e ballare un classico senza tempo delle feste dicembrine: Rockin’ Around the Christmas Tree. Ma mai avremmo pensato, nonostante in quell’occasione avesse messo in campo tutte le sue velleità artistiche, che un bel giorno avrebbe lanciato nientepopodimeno che un feat con il mitico Andrea Bocelli.

Non è questa, ad ogni modo, la notizia che ci ha lasciati più di stucco nei giorni scorsi. Certo, questa è indubbiamente pazzesca ed inaspettata e ha suscitato, per ovvie ragioni, un coro di reazioni contrastanti. Qualcuno l’ha presa bene, qualcun altro no, ma non è questo il punto. La confessione alla quale si è lasciato andare il numero 1 del mondo in un altro filmato è ben più controversa, se possibile, dell’annuncio relativo a questa inedita ed insolita collaborazione.

Lo ha messo alle strette e, alla fine, ha confessato

Nella clip in questione, il campione altoatesino è in compagnia di un suo collega e connazionale, ossia Flavio Cobolli, che, nei panni dell’intervistatore, gli ha rivolto, ad un certo punto, una domanda apparentemente innocente.

Admin x Jannik is here… and yes, admin is a hard hitting journalist now thank you…@janniksin @cobollifla pic.twitter.com/F4Pbczkc9Z — ATP Tour (@atptour) June 18, 2025



Il tennista fiorentino gli ha chiesto, cioè, se preferisse sciare o giocare a tennis, ben consapevole, probabilmente, di come lo avrebbe messo in difficoltà. Senza immaginare, forse, che Sinner avrebbe cercato di aggirare l’ostacolo in maniera diplomatica. “Amo giocare a tennis, ma durante l’inverno…”, è stata la sua prima risposta. Dopodiché, Cobolli lo ha messo alle strette, invitandolo a dire la verità.

Al che, Jannik si è lasciato andare: “Sciare”, ha detto, pur cosciente di quanto rumore avrebbe fatto questa rivelazione. Una rivelazione esilarante, se vogliamo, nella misura in cui proviene dall’atleta che al momento gioca a tennis meglio di tutti quanti. Un po’ contraddittorio, forse, ma di certo molto divertente.