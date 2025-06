Pronostico Spagna U21-Inghilterra U21: i campioni non abdicano

Spagna U21-Inghilterra U21 è una partita valida per i quarti di finale dell’Europeo che si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, formazioni e pronostico

Una finale anticipata, perché parliamo della Nazionale, la Spagna, che si è classificata per cinque volte di fila ai quarti di finale di questa manifestazione e che ha vinto cinque titoli Under 21, che affronta l’Inghilterra, campione in carica, e che evidentemente non ha nessuna intenzione di abdicare.

Forse è il meglio che questo Europeo Under 21 ci poteva offrire, peccato – ma non per l’Italia – che il match arrivi forse un po’ troppo presto rispetto a quelle che potevano essere le previsioni della vigilia. Detto questo, è una gara complicata. Per tutti. Per i due allenatori, per i calciatori che scenderanno in campo e per l’arbitro che la dirigerà. Noi qui andiamo a fare il pronostico, e onestamente è complicato anche un po’ per noi.

Però ci sono i numeri che ci possono sicuramente aiutare in tutto questo e ci possono dire come potrebbe finire il match. La Spagna, ad esempio, prende gol da diverse partite di fila e questo l’Inghilterra lo potrebbe sfruttare. Inoltre, gli inglesi, hanno pure una striscia aperta di sette partite contro la Spagna senza perdere. Quindi questo è un altro fattore che si deve tenere in considerazione. E noi lo prendiamo in tutto e per tutto. I campioni non abdicano.

Come vedere Spagna U21-Inghilterra U21 in streaming gratis

La sfida Spagna U21-Inghilterra U21 è in programma sabato alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Il passaggio del turno, dentro una gara da almeno tre reti complessive, se lo prenderanno i campioni in carica inglesi che continueranno la striscia di risultati utili contro la Spagna. Da sette passeranno a otto, quindi eliminazione per le Furie Rosse e niente record di vittorie della manifestazione.

Le probabili formazioni di Spagna U21-Inghilterra U21

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Martin; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph.

INGHILTERRA U21 (4-3-3): Beadle; Livramento, Quansah, Cresswell, Gray; Scott, Anderson, Elliot; Hutchinson, McAtee, Rowe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2