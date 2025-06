Pronostico Portogallo U21-Olanda U21: i fattori che ci danno il finale

Portogallo U21-Olanda U21 è una partita valida per i quarti di finale dell’Europeo che si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, formazioni e pronostico

Con sette punti e una marea di gol fatti, il Portogallo ha chiuso al primo posto nel proprio girone. Una squadra, quella lusitana, che ha dimostrato soprattutto davanti di avere qualità fuori dal comune. Un momento magico per questa Nazionale, anche per via della vittoria in Nations League dell’altra squadra, quella grande, guidata dal solito e clamoroso Cristiano Ronaldo.

Ha avuto più difficoltà del previsto invece l’Olanda: una formazione, questa, che solamente al terzo turno e con solo la vittoria a disposizione contro L’Ucraina, è riuscita a staccare il pass per i quarti di finale. Evidente, quindi, che parliamo di una formazioni che vivono un momento di forma, soprattutto mentale piuttosto che fisico, nettamente diverse. E questo è un punto a favore del Portogallo, visto che comunque parliamo di ragazzi che sentono sicuramente la pressione.

Il cammino, però, non è l’unico fattore che ci fa dire che sono i portoghesi i favoriti. E ci mancherebbe. Ci sono anche i precedenti, gli ultimi due, quindi quelli più freschi, che ci mostrano un Portogallo decisamente in crescita e un’Olanda che non è riuscita ancora ad alzare il proprio livello, stabile, come la nazionale maggiore d’altronde che sembra sempre lì a vincere qualcosa e che invece, poi, non ci riesce mai.

Allargando, poi, lo sguardo sempre verso i precedenti, c’è una costante che siamo certi continuerà anche sabato sera. Quale? Entrambe a segno, senza dubbio. E’ successo così negli ultimi cinque scontri diretti.

Come vedere Portogallo U21-Olanda U21 in streaming gratis

La sfida Portogallo U21-Olanda U21 è in programma sabato alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica e 2.30 su Snai. Il segno GOL invece, ha un valore di 1.57 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

I precedenti ci portano a dire che almeno un gol per squadra in questa partita lo vedremo. E ci portano a dire che il Portogallo staccherà il pass per le semifinali. Una quota già altissima, quella della vittoria portoghese. Che potrebbe diventare strepitosa inserendo nella stessa anche il GOL.

Le probabili formazioni di Portogallo U21-Olanda U21

PORTOGALLO U21 (4-3-3): Soares; Pinheiro, Lamba, Muniz, Rodrigues; Fernandes, Nascimento, Bernardo; Quenda, Tomas, Roger Fernandes.

OLANDA U21 (4-3-3): Roefs; Rensch, van der Berg, Hato, Maatsen; Flamingo, Valente, Taylor; Manhoef, Van Bergen, Van Bommel.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1