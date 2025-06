Pronostici Fluminense e River Plate: marcatori e tiri in porta

Pronostici Fluminense e River Plate: le due squadre sudamericane impegnate contro formazioni alla portata. Ecco le nostre scelte

Dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund, nella prima partita di questo Mondiale per Club, il Fluminense se la dovrà vedere contro l’Ulsan, una delle squadre meno difficili di tutta la manifestazione. Evidente, quindi, che i brasiliani partano con tutti i favori del pronostico.

E quindi insieme andiamo a vedere chi potrebbe rivelarsi decisivo nel corso del match. Con una novità di formazione importante che ci dovrebbe essere: Everaldo, accusato di aver poca freddezza sotto porta, dovrebbe essere sostituito da Cano, un attaccante esperto che è molto amato in Brasile. Quindi la sua rete di quest’ultimo, contro una formazione che come detto prima ci pare tutto tranne che una squadra difficile da affrontare, ci pare abbastanza scontata. Occhio anche alla doppia possibile conclusione tra i pali di Canobbio e a quella di Nonato, che giocherà proprio a supporto del tridente offensivo. Anche contro il Borussia ci ha provato.

Quindi: Cano marcatore plus, Nonato over 0,5 tiri in porta plus e Canobbio over 1,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 4,26 volte la posta.

Pronostici River Plate-Monterrey: ecco chi segna

Continuiamo i nostri pronostici passando al match tra River Plate e Monterrey. Favoriti gli argentini ovviamente, che potrebbero trovare il gol con Driussi, l’attaccante centrale che anche al debutto ha trovato la via della rete. Un attaccante che vuole continuare a stupire, e magari mandare avanti anche la sua squadra in questa manifestazione. Con una vittoria potrebbe essere fatta.

Mastanuono, invece, è quel giocatore che ha tutti gli occhi addosso visto che come sappiamo è stato acquistato dal Real Madrid e dopo questa manifestazione saluterà la compagnia. Da uno con il suo talento ci aspettiamo almeno un paio di conclusioni dentro lo specchio della porta. A chiudere, infine, almeno una conclusione nello specchio di Colidio sempre del River e una di Berterame del Monterrey.

Quindi: Driussi marcatore plus, Mastanuono over 1,5 tiri in porta plus, Colidio over 0,5 tiri in porta plus e Berterame over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,63 volte la posta.