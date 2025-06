Pronostici Salernitana-Sampdoria: la doppia ammoniti a quota 7

Pronostici Salernitana-Sampdoria: dopo il ricorso dei campani (respinto) e dopo l’intossicazione alimentare che ha portato allo slittamento, si gioca. La doppia ammoniti

E’ successo di tutto. Una retrocessione – quella della Sampdoria – che non c’è più. Un ricorso respinto proprio ieri, un’intossicazione alimentare che ha fatto slittare la partita a domenica sera.

La Salernitana di Marino è chiamata al ribaltone clamoroso qualora volesse rimanere in Serie B. Il due a zero della squadra di Evani, in Liguria, non è una sentenza definitiva ma profuma di qualcosa di quasi impossibile da recuperare. Certo, l’Arechi domenica sera sarà un vero e proprio inferno e anche il fatto che moltissimi siano stati mali al ritorno dalla trasferta – la Procura di Genova ha aperto anche un’inchiesta – hanno fatto alzare il livello di tensione. Quindi, di deciso, non c’è veramente nulla. Sarà una partita accesa, sin dal primo minuto e non siamo di certo noi a dirlo visto che davvero queste due formazioni si giocano la stagione. Quindi andiamo a vedere insieme chi potrebbe finire tra gli ammoniti.

Pronostici ammoniti Salernitana-Sampdoria: ecco la doppia

Partiamo dai padroni di casa. Ruggeri, vent’anni, in 21 presenze stagionali in campionato ha preso 4 gialli. Una sola presenza in Coppa Italia invece, con un cartellino pure in questo caso. Giocherà come centrale di destra nella difesa a tre, quindi in un’ottica di ripartenze liguri, che ci possono stare visto che la Salernitana sarà chiamata all’arrembaggio, occhio alla sua fallosità e alla sua voglia di chiudere, con le buone o con le cattive, tutti gli spazi che si potrebbero aprire dalle sue parti.

Ci trasferiamo, adesso, in casa Sampdoria. Il giallo, Depaoli, se lo è beccato anche nella gara d’andata. E in generale ha dei numeri “strepitosi” sotto questo aspetto. Nel corso della stagione il 28enne si è preso 8 gialli in 33 presenze e un giallo pure nelle due partite di Coppa Italia che la sua squadra ha disputato. Uno che non va di certo per il sottile, uno che quando c’è da alzare il livello della tensione, è evidente, non si tira mai indietro. Quindi siamo sicuri che lui debba entrare di diritto in quelle che sono le nostre scelte.

Quindi, facciamo un riepilogo: Depaoli ammonito plus e Ruggeri ammonito plus, su GoldBet, hanno un valore di 7,04 volte la posta.