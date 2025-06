Pronostici marcatori e tiri in porta Palmeiras-Al Ahly e Inter Miami-Porto

Pronostici marcatori e tiri in porta di Palmeiras-Al Ahly e Inter Miami-Porto, partite valide per la seconda giornata del Mondiale per Club

Sono due partite che rimangono in programma oggi, mercoledì 19 giugno, e che sono valide per il secondo turno di questo Mondiale per Club. In campo il Palmeiras contro l’Al Ahly e l’Inter Miami di Messi contro il Porto.

La prima oggettivamente sembra una partita abbastanza indirizzata verso i padroni di casa che si possono prendere una vittoria importante per il proprio cammino; la seconda, invece, sembra molto più difficile da pronosticare, perché se da un lato le formazioni europee ovviamente stanno dimostrando di avere delle qualità diverse, dall’altro ci sono Messi, Suarez e compagnia cantante. Insomma, moltissima qualità. Detto questo, andiamo a vedere insieme chi potrebbe segnare e chi potrebbe, quindi, rivelarsi decisivo.

Pronostici Palmeiras-Al Ahly e Inter Miami-Porto: le nostre scelte

Una rete del Palmeiras ce l’aspettiamo da Vitor Roque, il centravanti della formazione rossonera, che sarà servito, si spera, da Estevao, che è il talento da prendere in maggiore considerazione. Il primo, quindi, marcatore plus, il secondo invece assist o sostituto o marcatore plus. Sì, in questa partita ci sono pochissime possibilità che le cose possano finire in maniera diversa.

Passiamo invece all’alto match, quello meno scontato dei due. Messi ha fatto vedere nel debutto di questa manifestazione che ancora il piedino è caldo, che ancora il piedino è quello dei giorni migliori. Più volte è andato vicino alla rete, quindi stasera si potrebbe davvero sbloccare e trascinare i suoi compagni. Crediamo che Suarez, almeno una conclusione dentro lo specchio della porta la potrebbe trovare, conosciamo tutti anche le qualità di questo straordinario attaccante. Il Porto, invece, si affida a Fabio Vieira, ex Arsenal, chiamato a mettere il punto su questa partita. I lusitani ci credono e vogliono cercare il passaggio del turno. Crediamo che lui possa almeno trovare un tiro nello specchio della porta.

Quindi: Vitor Roque marcatore plus, Estevao assist o sostituto o marcatore plus, Messi marcatore plus, Suarez over 0,5 tiri in porta plus e Fabio Vieira over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 15,26 volte la posta.