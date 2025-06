Pronostico Slovenia U21-Repubblica Ceca U21: questa squadra salva l’onore

Slovenia U21-Repubblica Ceca U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre di fatto eliminate, anche se la Slovenia ancora non aritmeticamente. Dovrebbe vincere con molti gol e sperare che l’Inghilterra perda con un margine ampio contro la Germania. Diciamo che è impossibile per queste due formazioni pensare di andare avanti. Ma una delle due, comunque, salverà l’onore.

La Slovenia, pareggiando contro i campioni in carica, ha dimostrato di avere delle buone qualità che, però, non bastano ancora per cercare di dettare legge in giro per l’Europa. Beh, forse dettare legge è esagerato, quindi rivalutiamo il concetto e scriviamo per cercare di giocarsi qualcosa contro le corazzate. Ma è una nazionale sicuramente in crescita, sia sotto l’aspetto fisico che tecnico, una crescita che non sembra proprio essere quella della Repubblica Ceca: che infatti, come vediamo, ha delle difficoltà anche con la nazionale maggiore. Insomma, visti anche i risultati che sono venuti fuori nei primi due match, crediamo fortemente che questa partita è scritta.

Come vedere Slovenia U21-Repubblica Ceca U21 in streaming gratis

La sfida Slovenia U21-Repubblica Ceca U21 è in programma mercoledì alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Slovenia è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica e 2.45 su Snai. Il segno GOL invece, ha un valore di 1.57 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Entrambe le squadre a segno è una certezza. La vittoria della Slovenia, invece, è probabile rispetto ad un pareggio oppure ad un’affermazione della Repubblica Ceca. Quindi abbiamo capito come andrà a finire questa partita. E gli sloveni, almeno, salveranno l’onore.

Le probabili formazioni di Slovenia U21-Repubblica Ceca U21

SLOVENIA U21 (4-2-3-1): Turk; Ilenic, Jevsenak, Golic, Kuzmic; Ostrc, Zelijkovic; Seslar, Begic, Brest; Cipot.

REPUBBLICA CECA U21 (3-4-1-2): Horniceck; Chaloupek, Presbl, Spacil; Hadas, Krifalusi, Vydra, Suchomel; Karabec; Sejk, Fila.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1