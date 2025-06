Pronostici Manchester City e Real Madrid: marcatori e tiri in porta

Pronostici Manchester City e Real Madrid: due delle squadre candidate alla vittoria finale debuttano al Mondiale per Club. Ecco chi segna e chi si potrebbero rivelare decisivo

Il giorno del debutto di Real Madrid e Manchester City è arrivato. La squadra di Xabi Alonso se la vedrà con l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Due allenatori nuovi, che giocheranno la loro prima partita sulla nuova panchina proprio negli Stati Uniti.

Sicuramente assai più agevole il compito della squadra di Pep Guardiola, che contro i marocchino del Wydad di problemi non ne avrà proprio. Quindi, andiamo a vedere insieme, chi si potrebbe rivelare decisivo in questo match. Chi segna e chi tira in porta, in poche parole.

Pronostici Manchester City e Real Madrid: le nostre scelte

Partiamo dal City, che come detto prima ha un compito davvero facile. Non ci affidiamo al solito Haaland, che comunque almeno una rete la dovrebbe fare, ma a Marmoush che secondo le previsioni della vigilia dovrebbe giocare a sinistra nel 4-2-3-1 che Guardiola ha in mente di mandare in campo. Il giocatore offensivo, arrivato nello scorso mese di gennaio, ha impattato alla grande con la nuova squadra e quindi entra di diritto in queste nostre scelte.

Come tiratore in porta, invece, in questa partita occhio a Cherki, un altro arrivato da poco e che è al debutto con la maglia dei Citizens. Un giocatore che era stato accostato a tutte le big d’Europa prima del suo approdo in Premier League e che ha è in grado di fare la differenza. Giocherà alle spalle del norvegese, quindi potrebbe ritrovarsi molto spesso con la faccia rivolta verso la porta. E in questo caso la conclusione è assicurata.

Trasferiamoci invece nella sfida che il Real affronterà contro la formazione di Inzaghi. Alonso per il momento non cambia e giocherà a quattro dietro. Segna Mbappé, quasi sicuramente, che avrà l’appoggio di gente come Rodrygo, Bellingham e Vinicius. Ed è proprio l’inglese – trequartista – che potrebbe anche trovare la conclusione dentro lo specchio della porta. Occhio, infine, in questa partita, anche alla possibilità di un tiro in porta di Milinkovic-Savic. L’ex Lazio non solo ci potrebbe provare dalla distanza ma anche in qualche palla da fermo visto che è molto abile di testa.

Quindi: Marmoush marcatore plus e Cherki almeno un tiro in porta plus, Mbappé marcatore plus e Bellingham e Milinkovic-Savic almeno un tiro in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,12 volte la posta.