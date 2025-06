Che birbante Berrettini: tutto feste e niente arrosto

Matteo Berrettini, le lancette corrono ma di mettere la testa a posto ancora non se ne parla: la confessione inaspettata del tennista romano.

La buona notizia è che si sta allenando. Non alla massima intensità, magari, ma in maniera perfettamente funzionale al recupero post-infortunio. Matteo Berrettini ha lamentato, durante gli Internazionali d’Italia, il solito problema agli addominali, ragion per cui ha ritenuto che fosse il caso di fermarsi per qualche tempo, onde evitare che il dolore degenerasse e che il fastidio progredisse ulteriormente.

Nel carosello che ha postato lunedì su Instagram, ci sono anche un paio di clip che lo vedono alle prese con degli esercizi un po’ particolari. Il coach Alessandro Bega lo tiene attraverso un elastico, al fine di supportarlo in un esercizio finalizzato a proteggere e a rinforzare il core. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà ancora perché lo si possa rivedere in campo, ma a questo punto è abbastanza inverosimile che partecipi a Wimbledon. Non sarebbe prudente, del resto, da parte sua.

Indipendentemente da questo, sembra che Matteo ce la stia mettendo tutta per vivere questo nuovo infortunio con uno spirito diverso. Più volte ha ammesso di aver pensato, in passato, di gettare la spugna, ogni volta che un nuovo problema fisico irrompeva vanificando tutti i suoi sforzi. Stavolta, invece, al netto della sofferenza e delle rinunce causate da questo ennesimo stop, dà l’impressione di essere più forte e più consapevole.

Mettere la testa a posto? Berrettini dice no

Ed è consapevole anche di un’altra cosa, il finalista di Wimbledon 2021. Del fatto, cioè, che il tempo stia passando rapidamente e che sarebbe il caso, a questo punto, di mettere la testa a posto.

Lo abbiamo desunto dal meme, evidentemente sarcastico, che ha infilato in quello stesso carosello, che recita testualmente: “Guys be 29 saying ‘what’s the move tonight’ bro go start a family”. La traduzione è la seguente: “I ragazzi a 29 anni (che è guarda caso la sua età, ndr) dicono ancora ‘che si fa stasera?’, fratello vai a farti una famiglia“. Una battuta che il tennista rivolge chiaramente a se stesso, lasciando intendere come ancora preferisca, seppur alla soglia dei 30, il divertimento e la spensieratezza, piuttosto che le responsabilità derivanti dall’essere un marito e/o un padre.

Potrebbe non avere ancora, insomma, alcuna voglia di diventare “grande”, il campione romano. E non è dato neanche sapere, a tal proposito, se sia single o se sia ancora fidanzato con Federica Lelli. Se così fosse, però, sarebbe interessante capire cosa pensi di lei di questo meme…