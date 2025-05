Innamorarsi un giorno agli Internazionali: Berrettini a Roma in dolce compagnia

Sorride Matteo Berrettini: al Foro Italico di Roma, in occasione degli Internazionali d’Italia, è arrivata una persona per lui molto speciale.

Si temeva il peggio. Ma, almeno per questa volta, il rischio è stato prontamente scongiurato. Sebbene le probabilità che Matteo Berrettini partecipasse agli Internazionali d’Italia sembrassero ridotte al lumicino, il campione azzurro, alla fine, è riuscito a coronare il suo sogno di scendere in campo a Roma dopo diversi anni.

Non giocava al Foro Italico dal 2021: ogni anno, infatti, a ridosso degli Internazionali d’Italia, il suo fisico ha iniziato a fare le bizze, pregiudicandogli la possibilità di concorrere per il titolo nella città che gli ha dato i natali. Ce l’ha messa tutta, quest’anno, per invertire il trend, tanto è vero che ha recuperato in tempi record dall’infortunio che lo aveva messo ko in quel di Madrid. Archiviato il problema agli addominali, si è preso tutto il calore e l’affetto del pubblico, che per lui, diciamoci la verità, ragazzo talentuoso ma soprattutto genuino, ha sempre avuto un vero e proprio debole.

E questo debole per Berrettini, per la verità, non ce lo ha solo il popolo dei social. In tanti sarebbero disposti a fare carte false per avere l’Adone del tennis mondiale al proprio fianco ma, ahinoi, solo una è riuscita ad accaparrarsi il cuore del finalista di Wimbledon 2021. Una ragazza che non si è mai vista nel suo box ma che, stavolta, proprio non se l’è sentita di perdersi questo momento così importante.

C’è lei a Roma per Berrettini

Il suo nome è Federica Lelli ed è probabile che la conosciate già, avendo lei avuto, in passato, un fidanzato abbastanza famoso. È lei la fiamma alla quale Ultimo, un tempo, dedicava buona parte delle sue canzoni.

Sarebbe lei, adesso, la dolce metà di Matteo, sebbene i due siano stati bravissimi, in questo anno di frequentazione, a non finire sulla bocca di tutti. Sono stati molto discreti, tant’è che lei, per l’appunto, non si è mai vista nel box dell’ex numero 6 del mondo. Magari c’era, ma in incognito, un po’ come faceva Maria Braccini con Jannik Sinner, tanto per non alimentare gossip e voci di corridoio. Adesso, però, l’occasione era troppo ghiotta, per non invertire il trend.

La Lelli non è stata spudorata, ma ha comunque postato delle foto dalle quali era evidente che si trovasse al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia. E nel giorno, guarda caso, in cui il bel Matteo scendeva in campo per allenarsi e capire se fosse il caso di partecipare o meno. Con discrezione, ma con il cuore, probabilmente, gonfio di felicità.