Pronostico Spagna U21-Italia U21, primo posto in palio: difesa contro attacco

Spagna U21-Italia U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Come da pronostico il girone A è stato appannaggio di Spagna e Italia, già qualificate ai quarti di finale dopo i primi 180 minuti di torneo. Entrambe dopo i primi due turni hanno in tasca il pass per la fase ad eliminazione diretta dell’Europeo Under 21 e nella terza giornata si contenderanno il primo posto, che in teoria dovrebbe garantire un percorso più agevole nella fase successiva.

La Spagna, una delle grandi favorite per la vittoria finale – sarebbe il sesto trionfo, visto che la Rojita in passato ha sollevato il trofeo cinque volte, proprio come l’Italia – si è imposta di misura sui padroni di casa della Slovacchia (2-3) e successivamente ha battuto 2-1 la Romania.

Due successi sofferti e tutt’altro che netti: in entrambi i casi gli uomini di Santi Denia l’hanno risolta nei minuti finali, contro gli slovacchi grazie ad un gol di Tarrega allo scoccare del 90′ dopo essersi fatti annullare un doppio svantaggio e contro i romeni ribaltandola nel giro di tre minuti poco prima del recupero, non appena la Tricolorii è rimasta in 10 per via dell’espulsione di Blanuta. Insomma, una Spagna che avrebbe sicuramente potuto fare meglio: Turrientes e compagni hanno dimostrato di non avere problemi in fase offensiva segnando ben 5 gol in due partite – con la Romania sarebbero potuti essere di più – ma è evidente che dietro ci sia qualcosa da sistemare.

L’Italia ha brillato soprattutto in difesa

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, invece, hanno brillato proprio in difesa, realizzando solamente 2 gol ma allo stesso tempo non subendone neppure uno (1-0 alla Romania e 0-1 contro la Slovacchia).

La copertina se la sono presa i due talenti propiù luminosi di questa selezione: Baldanzi, in gol all’esordio con i rumeni, e Casadei, decisivo contro gli slovacchi. Un’Italia cinica ed equilibrata, che ha badato al sodo: una volta passati in vantaggio, gli Azzurrini hanno pensato quasi esclusivamente a controllare, chiudendo ogni spazio agli avversari. Basterà quest’atteggiamento contro una nazionale di livello qualitativo ben più alto come la Spagna? Di certo il copione sarà quello, con l’Italia che cercherà di pungere la Rojita in contropiede, pronta a sfruttare qualche disattenzione difensiva.

La vincente di questo girone affronterà la seconda del gruppo B, che ad oggi vede al primo posto la Germania e al secondo i campioni in carica dell’Inghilterra. Denia dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultima partita: si candidano per una maglia da titolare Jauregizar, Raul Moro e Moleiro, mentre nell’Italia Baldanzi potrebbe partire dalla panchina.

Come vedere Spagna U21-Italia U21 in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Spagna U21 e Italia U21 è in programma martedì alle 21:00 allo stadio Malatinsky di Trnava, in Slovacchia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Italia ha indubbiamente meno qualità rispetto alla Spagna ma le vittorie risicate della Rojita nelle prime due gare ed una difesa apparsa troppo vulnerabile regalano più d’una speranza alla selezione di Nunziata. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno una volta, considerando pure il fatto che siano entrambe già certe della qualificazione.

Le probabili formazioni di Spagna U21-Italia U21

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Herzog, Bueno; Javi Guerra, Jauregizar; Raul Moro, Jesus Rodríguez, Moleiro; Roberto Fernandez.

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Koleosho; Gnonto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1