Pronostico Romania U21-Slovacchia U21: l’amichevole regala scintille

Romania U21-Slovacchia U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca martedì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Un’amichevole. Perché Romania e Slovacchia, che erano inserite nel raggruppamento dell’Italia e della Spagna, dopo due sconfitte in altrettante giornate in questo Europeo, hanno salutato in anticipo la manifestazione. Quindi, quella di martedì sera, sarà una sfida che varrà solamente per le statistiche. E nient’altro.

E c’è stato, nel corso degli ultimi anni, un precedente che ci potrebbe anche aiutare a capire come finirà questa partita. Parliamo di un’amichevole giocata nel 2022 che ha regalato alla fine dei 90minuti la bellezza di sette gol. Certo, non ci aspettiamo la stessa cosa da questa partita, ovviamente, rimane almeno sulla carta una sfida ufficiale. Ma tutti vogliono andare in vacanza cercando di divertirsi. Il passaggio del turno in questo caso era già stato deciso nel momento del sorteggio del girone.

Si gol queste due squadre ne hanno presi: quattro la Slovacchia e tre la Romania. E in totale ne hanno fatti tre. Quindi poca roba per gli attaccanti che in questo caso avranno voglia di rifarsi in un certo senso. Quindi sì, la partita si apre ad una sola, importante interpretazione.

Come vedere Romania U21-Slovacchia U21 in streaming gratis

La sfida Romania U21-Slovacchia U21 è in programma martedì alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Se dovessimo obbligatoriamente fare un pronostico su chi si prenderà la vittoria, allora diremmo Slovacchia, che è apparsa un po’ più tranquilla dietro e sicuramente un po’ più pungente davanti. Ma è difficile, quindi il discorso di prima ci porta comunque a dire che il match ci regalerà almeno una rete per squadra e anche, almeno, tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Romania U21-Slovacchia U21

ROMANIA U21 (4-3-3): Sava; Strata, Ilie, Akdag, Borza; Perianu, Vulturar, Grameni; Ilie, Munteanu, Popescu.

SLOVACCHIA U21 (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Sauer; Marcelli, Suslov, Sauer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3