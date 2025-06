Pronostico Inghilterra U21-Germania U21: duello per il primato

Inghilterra U21-Germania U21 è una partita della terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Germania è una delle quattro nazionali insieme a Danimarca, Italia e Spagna già sicure della qualificazione ai quarti di finale dell’Euro Under 21 con un turno d’anticipo. Resta da capire soltanto se i ragazzi guidati dall’italotedesco Antonio Di Salvo avanzeranno come primi oppure se scivoleranno al secondo posto dopo la sfida con i campioni in carica dell’Inghilterra, attualmente a -2 in classifica.

Le prime due di questo girone incroceranno una tra Spagna e Italia: senza nulla togliere agli Azzurrini, la Rojita rappresenta sicuramente il pericolo maggiore, motivo per cui se gli iberici dovessero chiudere al primo posto nel gruppo A sarà molto importante, per tedeschi e inglesi, finire dalla parte opposta del tabellone.

La Germania si è sbarazzata finora di Slovenia e Repubblica Ceca, battute rispettivamente con i risultati di 3-0 e 4-2: protagonista assoluto il centravanti dello Stoccarda Woltemade, autore di ben 4 reti in due partite. Senza dubbio è lui l’uomo più pericoloso della selezione di Di Salvo e non è un caso che sulle sue tracce ci siano diverse big europee, tra cui l’Inter. L’Inghilterra, al contrario, ha convinto solo con i cechi all’esordio, piegati 3-1. Nella seconda partita della fase a gironi McAtee e compagni hanno sparato a salve contro la non irresistibile Slovenia, non andando al di là di un pareggio a reti bianche: numerose le occasioni sprecate dagli inglesi, poco concreti sotto porta.

Come vedere Inghilterra U21-Germania U21 in streaming gratis

La sfida tra Inghilterra U21 e Germania U21 è in programma mercoledì alle 21:00 allo Stadion pod Zoborom di Nitra, in Slovacchia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

L’Inghilterra dovrà obbligatoriamente vincere per chiudere al primo posto anche se contro la Germania servirà fare comunque punti per blindare la qualificazione ai quarti (un sorpasso della Slovenia, a -3 dagli inglesi, appare altamente improbabile). La sensazione è che assisteremo in ogni caso ad un match prolifico e divertente: alte le possibilità che entrambe vadano a segno in una gara da più di due reti complessive.

Le probabili formazioni di Inghilterra U21-Germania U21

INGHILTERRA U21 (4-2-3-1): Beadle; Gray, Cresswell, Quansah, Livramento; Hackney, Anderson; Elliott; McAtee, Nwaneri; Rowe.

GERMANIA U21 (4-2-3-1): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Martel, Reitz; Gruda, Woltemade, Nebel; Tresoldi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2