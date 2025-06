Pronostico Georgia U21-Portogallo U21: in palio la qualificazione

Georgia U21-Portogallo U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca martedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La sfida di Trencin è, di fatto, uno “spareggio” per la qualificazione ai quarti di finale. Il Portogallo, però, andrà agli ottavi anche pareggiando, mentre la Georgia, attualmente terza a -1 dai lusitani e dalla Francia, deve per forza vincere per poter bissare lo storico traguardo tagliato nell’ultima edizione degli Europei Under 21, quando approdò per la prima volta nella sua storia tra le prime otto di questa manifestazione. Con un pareggio, infatti, i caucasici, oggi a quota 3 punti, sarebbero fuori. Anche nel caso in cui i transalpini dovessero perdere a sorpresa con la Polonia già eliminata.

La prima discriminante in caso di arrivo a pari punti riguarda il vantaggio negli scontri diretti. E la Georgia nello scorso fine settimana si è dovuta arrendere 3-2 alla ben più quotata Francia dopo aver accarezzato a lungo il sogno di prendersi lo scalpo degli uomini di Gerard Baticle.

Due clean sheet per i lusitani

Fino al minuto ottantanove i georgiani erano clamorosamente in vantaggio 2-1 grazie alla rimonta completata da Abuaschvili e Sazonov ma nel giro di un quarto d’ora i francesi hanno effettuato il controsorpasso, realizzando il gol decisivo addirittura al 102′ con un gol di Barry.

È stata prolifica pure la sfida tra Portogallo e Polonia, sebbene a trovare il fondo della rete siano stati esclusivamente i lusitani: dopo lo 0-0 all’esordio con la Francia, la selezione di Rui Jorge si è scatenata contro i modesti polacchi, travolti 5-0 (doppietta di Quenda dello Sporting). Il Portogallo è riuscito inoltre a tenere la porta inviolata per la seconda gara di fila ed è una delle tre squadre – c’è anche l’Italia di Nunziata in questa lista – a non aver subito ancora neanche un gol. Rui Jorge contro la Georgia dovrebbe riproporre lo stesso undici di sabato scorso: in attacco capitan Araujo sarà supportato da Quenda e Roger Fernandes. Tra i georgiani, invece, chiede spazio Abuashvili, il cui impatto da subentrato contro la Francia è stato importante.

Come vedere Georgia U21-Portogallo U21 in streaming gratis

La sfida tra Georgia U21 e Portogallo U21 è in programma martedì alle 18:00 allo Stadion Sihot’ di Trencin, in Slovacchia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Georgia ha dimostrato di essere decisamente più insidiosa rispetto alla Polonia ma nell’ultima giornata della fase a gruppi i caucasici affronteranno un Portogallo in totale fiducia dopo la goleada rifilata ai polacchi: lusitani favoriti in un match in cui andranno probabilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Georgia U21-Portogallo U21

GEORGIA U21 (4-3-3): Kharatishvili; Maisuradze, Sazonov, Khvadagiani, Azarovi; Sigua, Lominadze, Mamageishvili; Odisharia, Abuashvili, Kvernadze.

PORTOGALLO U21 (4-3-3): Soares; Pinheiro, Lamba, Muniz, Nazinho; Pedro Santos, Nascimento, Paulo Bernardo; Quenda, R. Fernandes, Araujo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3