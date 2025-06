Pronostico Francia U21-Polonia U21: goleada in arrivo

Francia U21-Polonia U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca martedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Basta anche il pareggio, alla Francia contro la Polonia, per staccare il pass per i quarti di finale dell’Europeo di categoria. Sì, visto lo scontro tra Portogallo e Georgia, i transalpini possono giocare per il doppio risultato. Anche se crediamo, oggettivamente, che faranno di tutto per vincere.

La rete di Barry, all’ultimo secondo contro la Georgia – dopo essere andati in vantaggio di due gol ed essere ripresi nel secondo tempo – ha permesso alla nazionale francese di conquistare la prima vittoria di questa manifestazione dopo il pareggio al debutto contro il Portogallo. Una vittoria come abbiamo potuto capire pesantissima, di quelle che fanno la differenza. E sulle ali di un ritrovato entusiasmo, e contro una squadra che ormai è stata eliminata, ci pare logico pensare che ad una facile vittoria francese. Che ha buone possibilità anche, per via di una differenza reti che alla fine di questi novanta minuti potrebbe essere migliore, di andarsene in testa al raggruppamento.

Sì, realmente, viste le qualità delle due formazioni in campo, non ci possono essere davvero dubbi su chi vincerà questa partita.

Come vedere Francia U21-Polonia U21 in streaming gratis

La sfida Francia U21-Polonia U21 è in programma martedì alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

I sette gol subito della Polonia in due partite ci fanno capire che è una nazionale che dietro balla e anche in maniera pesante. Quindi sarà tutto semplice per la Francia in una partita che ovviamente regalerà almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Francia U21-Polonia U21

FRANCIA U21 (4-3-3): Restes; Matsima, Lukeba, Merlin; Doukoure, Lepenant, Agoume; Odobert, Tel, Lamarechai.

POLONIA U21 (5-4-1): Tobiasz; Marczuk, Peda, Mosoro, Gurgul, Pyrka; Kozlowski, Kaluzinski, Legowski, Fornalczyk; Szymczak.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0