Pronostico Danimarca U21-Finlandia U21: il turnover fa la differenza

Danimarca U21-Finlandia U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Sicurezza aritmetica come prima del girone per la Danimarca, che ha vinto le prime due partite e, al massimo, potrebbe essere raggiunta dall’Ucraina battuta al debutto. Quindi nessuna possibilità di essere scavalcati. Insomma, tutto molto bello.

La Finlandia, invece, ha ancora qualche possibilità di passare il turno. Vincere e sperare in una vittoria dell’Olanda per giocarsela poi alla fine con la differenza reti, visto che lo scontro diretto è finito in pareggio. Evidente che le motivazioni e il turnover massiccio che il tecnico dei danesi farà, potrebbe fare la differenza.

E’ sempre successo in questo modo, lo sappiamo. Quando una squadra vince le prime due e poi passa prima, molto spesso la terza la perde. Non succede sempre, mettiamolo chiaro, e infatti abbiamo scritto molto spesso appunto per questo motivo. Ma senza dubbio ci pare proprio questo il caso nel quale può capitare una cosa del genere. La Finlandia, oltre ad aver dimostrato di essere una squadra discreta – altrimenti non fermi l’Olanda che all’inizio era una delle favorite per la vittoria finale – ha motivazioni che possono, senza ombra di dubbio, fare la differenza in questo match. Quindi come finisce? Ve lo diciamo sotto.

Come vedere Danimarca U21-Finlandia U21 in streaming gratis

La sfida Danimarca U21-Finlandia U21 è in programma mercoledì alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Intanto crediamo che le due formazioni possano trovare la via della rete. E poi crediamo fortemente che la Finlandia, di reti in questo match, ne possa segnare almeno tre e sperare quindi di andare avanti grazie alla differenza reti. Il turnover come detto dei danesi sarà massiccio e questo, oltre le motivazioni differenti delle due squadre che scenderanno in campo, potrebbero e faranno la differenza.

Le probabili formazioni di Danimarca U21-Finlandia U21

DANIMARCA U21 (4-3-3): Likke; Gaei, Aldeggard, Hey, Osula; Chukwuani, Nartey, Boving; Jensen, Hojlund, Bishoff.

FINLANDIA U21 (3-4-3): Begstrom; Koski, Peltola, Jansson; Wallius, Vaananen, Markhiev, Galvez; Talvitie, Limatta, Keskinen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3