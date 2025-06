Tennis a luci rosse: OnlyFans che tentazione

Dal campo a OnlyFans: secondo il quotidiano El Pais, una certa e chiacchieratissima coppia sarebbe pronta a mostrarsi in una nuova ed inedita versione.

Si conoscevano già da tempo. Del resto, sin da giovani hanno frequentato, in linea di massima, sempre gli stessi posti. Eppure, hanno iniziato a guardarsi in modo diverso solo un paio di anni fa, nel bel mezzo degli Internazionali d’Italia. Un messaggio di lui, la risposta immediata di lei ed ecco che Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono diventati, in quattro e quattr’otto, una coppia da favola.

Piace il modo in cui condividano tutto, la sintonia che sembrerebbe legarli. Sono belli, sono famosi, sono ricchi e, da quando sono una cosa sola, sono ancor più amati di quanto non lo fossero in precedenza. Talmente tanto che, ogni volta che postano qualcosa sui social network insieme, quel posto è inevitabilmente destinato a raccogliere una marea di consensi.

Ecco perché, tanto tempo fa, come vi avevamo già raccontato qui, gli Tsitsidosa avevano ricevuto una proposta indecente. Il Mirror aveva rivelato che i due tennisti erano stati contattati da My.Club, una piattaforma molto simile ad OnlyFans, perché aprissero un profilo e iniziassero a postare dei contenuti un po’ “particolare” per monetizzare la propria fama. La coppia aveva declinato, ma il pensiero di farlo, evidentemente, alla luce delle ultime notizie, li aveva accarezzati eccome.

Pronti a fare il grande passo: OnlyFans li aspetta

Nelle scorse ore, infatti, come riferito dal quotidiano spagnolo El Pais, Paula e Stefanos avrebbero deciso di dare una svolta alla propria relazione e di provare “qualcosa di nuovo”.

Sarebbero pronti, cioè, a lanciare un account OnlyFans di coppia, per mostrarsi senza filtri e per condividere con i loro sostenitori alcuni aspetti della loro vita sentimentale. Non si tratterà necessariamente di contenuti a luci rosse, ma le foto e i video che decideranno eventualmente di caricare sulla piattaforma saranno comunque ben diversi da quelli che sono soliti postare sui social. Dove comunque, già da tempo, avevano previsto dei post in abbonamento per i fan più accaniti.

La notizia, a giudicare dalle reazioni del popolo del tennis su X, non ha riscosso un grande consenso. Sono in tanti a pensare che Badosa e Tsitsipas farebbero meglio a concentrarsi sul tennis, piuttosto che su OnlyFans, sebbene resti inteso che una cosa non escluda l’altra. Non resta da capire, a questo punto, se i due campioni faranno davvero il grande passo o meno.