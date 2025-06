Pronostico Monterrey-Inter: tante incognite sui nerazzurri

Monterrey-Inter è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana): pronostico, tv e streaming gratis.

L’Inter è una delle due squadre italiane, insieme alla Juventus, che figurano tra le partecipanti al Mondiale per Club completamente rivoluzionato dalla Fifa. Per i nerazzurri è un’occasione per archiviare subito la figuraccia rimediata lo scorso 31 maggio a Monaco di Baviera nella finale di Champions League, terminata nel peggiore dei modi per Lautaro Martinez e compagni, presi letteralmente a pallate dal PSG. Uno storico 5-0 (nessuno aveva mai perso in finale con uno scarto simile) che continuerà ad agitare il sonno dei tifosi della Beneamata ancora per diverso tempo.

Il terribile k.o. dell’Allianz Arena ha convinto Simone Inzaghi, sulla panchina dell’Inter dal 2021, a dire addio: il tecnico piacentino, capace di vincere uno scudetto (2024) e portare per due volte nel giro di tre anni i nerazzurri ad un passo dalla “cima” più alta del continente, ha capito che il suo tempo a Milano era finito ed ha accettato la ricchissima offerta del club saudita dell’Al-Hilal, anche lui tra i protagonisti di questo Mondiale. L’Inter, dopo aver corteggiato Cesc Fabregas – il catalano non si è voluto muovere da Como – ha scelto Cristian Chivu come suo successore: l’ex tecnico delle giovanili rappresenta una vera e propria scommessa, dal momento che ha all’attivo solamente 13 panchine in Serie A come allenatore.

Debutto per i nuovi tecnici

Chivu, che nella stagione appena conclusa ha condotto il Parma alla salvezza, garantirà la continuità tattica: il 3-5-2 continuerà ad essere il modulo con cui l’Inter scenderà in campo.

Contro i messicani del Monterrey l’allenatore rumeno potrebbe dare spazio ai due nuovi acquisti: Sucic chiede spazio a centrocampo, mentre l’ex Marsiglia Luis Henrique insidia Dimarco sulla corsia destra. Sarà importante partire bene in un girone che cela qualche insidia (oltre ai messicani ci sono pure River Plate e Urawa Red Diamonds). Il Monterrey, che lo scorso anno ha arruolato l’ex difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola Sergio Ramos, partecipa al Mondiale grazie al successo nella Concacaf Champions League del 2021, quinto titolo continentale in 10 anni. Los Rayados, tuttavia, non hanno brillato nell’ultimo campionato di Clausura della Liga MX, uscendo a quarti di finale con il Toluca: al posto di Martin Demichelis, esonerato, a guidare i messicani negli Stati Uniti sarà Domenec Torrent, che ha lavorato come assistente sia al Barcellona che al Manchester City.

Come vedere Monterrey-Inter in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Monterrey e Inter è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana) al Rose Bowl di Los Angeles. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. Si potrà assistere a Monterrey-Inter anche su Italia 1, che però trasmetterà il match in differita alle 21:00.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

Ci sono diverse incognite sull’Inter: Lautaro e compagni potrebbero ancora scossi dalla finale di Champions League, nella quale erano apparsi anche molto stanchi. L’impatto del nuovo allenatore, poi, è tutto da vedere: nerazzurri favoriti ma non è detto che riescano a tenere la porta inviolata in una partita che si preannuncia più equilibrata del previsto.

Le probabili formazioni di Monterrey-Inter

MONTERREY (4-2-3-1): Andrada; Medina, Jorge Rodriguez, Sergio Ramos, Arteaga; Ambriz, Chavez; Oliver Torres, Canales, Corona; Berterame.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2