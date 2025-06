Pronostico Boca Juniors-Benfica: la qualità fa la differenza

Boca Juniors-Benfica è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 00:00: pronostico, tv e streaming gratis.

In un gruppo in cui, con ogni probabilità, a fare la parte del leone sarà il Bayern Monaco, favorito per il primo posto, assume una valenza particolare l’affascinante sfida tra Boca Juniors e Benfica, scontro diretto tra le due squadre che hanno le carte in regola per fare compagnia ai bavaresi nel percorso verso gli ottavi. In realtà, stando alle quote dei bookmaker, i portoghesi sono nettamente favoriti su un Boca che è attualmente lontano dai livelli raggiunti qualche anno fa.

La squadra oggi guidata da Miguel Angel Russo – l’esperto tecnico è stato ufficializzato solo ad inizio giugno – ha chiuso al terzo posto nella classifica della regular season del campionato di Apertura e nei playoff si è arresa all’Independiente (0-1) nei quarti. Cavani e compagni non possono “consolarsi” neppure con la Copa Libertadores, essendo stati eliminati addirittura nelle qualificazioni dai peruviani dell’Alianza Lima, che l’hanno spuntata ai rigori. Russo negli Stati Uniti non potrà contare sul “Cuti” Romero, il portiere trentottenne transitato anche dalla Serie A, uno dei tre infortunati (gli altri sono Lema e Rolon). Davanti ci si affida all’esperienza del centravanti uruguaiano ex Napoli e PSG, sebbene nella prima parte della stagione il suo apporto alla causa sia stato minimo, dal momento che ha realizzato a malapena due gol in regular season.

Il Benfica punta sulla coppia da 45 gol

Non è stata un’annata brillante neppure per il Benfica, che si è visto soffiare due titoli dai rivali cittadini dello Sporting: i biancoverdi hanno avuto la meglio nel testa a testa in Liga Portugal e si sono aggiudicati anche la coppa nazionale più importante.

Bruno Lage, allenatore delle Aquile, ha comunque a disposizione una rosa di tutto rispetto: nel Mondiale il suo Benfica potrà godersi pure le ultime giocate di Angel Di Maria, che a fine torneo farà ritorno in Argentina al Rosario Central, la squadra del suo cuore e dove ha mosso i primi passi da calciatore. Non sono poche, tuttavia, le assenze con cui deve fare i conti: non ci sarà Tomas Araujo e neppure il giovane centrocampista Marco Silva, alle prese con un brutto infortunio. Si punta sulla prolificità della coppia formata da Pavlidis e Akturkoglu, autori rispettivamente di 29 e 16 gol tra le varie competizioni.

Come vedere Boca Juniors-Benfica in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Boca Juniors-Benfica è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 00:00 (ora italiana) all'Hard Rock Stadium di Miami.

Il pronostico

Non dovrebbe riservare sorprese questa sfida. Il Benfica è superiore al Boca Juniors e lo dimostrerà senza problemi. Da valutare anche il segno “No Gol”, considerando che in attacco lo storico club di Buenos Aires non è una macchina da guerra e si preoccuperà quasi esclusivamente di arginare gli attacchi dei portoghesi.

Le probabili formazioni di Boca Juniors-Benfica

BOCA JUNIORS (4-3-1-2): Marchesin; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Zenon, Delgado, Belmonte; Palacios; Gimenez, Merentiel.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Leandro Santos, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino Luis, Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Aktürkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2