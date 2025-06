Kalinskaya-Sinner, pace fatta: ritorno al passato

Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, questo risvolto proprio non ce l’aspettavamo: ufficiale, ha fatto un passo indietro e lo ha fatto davanti a tutti.

La storia d’amore tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner sembra già lontanissima nel tempo. Eppure, un anno fa, di questi tempi, stavano ancora insieme. Ed erano felicemente fidanzati anche agli Us Open, tanto è vero che fu in quell’occasione che i due tennisti si scambiarono il primo – ed unico – bacio in mondovisione.

Su quello che è accaduto subito dopo lo Slam a stelle e strisce vigono mille e più interrogativi. Non è dato sapere chi abbia lasciato chi, se uno dei due abbia ferito l’altro o se, invece, abbiano semplicemente deciso di lasciarsi di comune accordo per via di divergenze caratteriali o di modi troppo diversi di vedere e di vivere la vita. Né lui e né lei si sono mai esposti in questo senso e la sete di pettegolezzo, più volte palesata dal popolo dei social, non è mai stata soddisfatta.

Il fatto che avessero smesso di seguirsi su Instagram sembrerebbe suggerire, tuttavia, che la loro relazione non sia finita nel migliore dei modi. Così come, d’altra parte, si era conclusa malissimo anche un’altra precedente relazione della Kalinskaya: quella, cioè, con Nick Kyrgios, il bad boy australiano che è fuori dal Tour per infortunio, da tempo ormai immemore, e che negli ultimi mesi si è fatto promotore di una vera e propria campagna anti-Sinner per via della vicenda legata al Clostebol.

Anna Kalinskaya, la verità corre sui social

Sull’epilogo della storia d’amore tra Nick e Anna se ne sono dette di tutti i colori e lui, non troppo tempo fa, era stato accusato di odiare Jannik perché geloso del fatto che stesse con la sua ex.

In risposta a tali accuse, era stato molto, anche troppo, colorito: aveva detto che non gli interessava con chi andasse a letto Sinner (utilizzando, in realtà, un’espressione molto più volgare), attirando in questo modo nuove polemiche. Sembrerebbe, però, che adesso Nick abbia deposto l’ascia di guerra, tanto è vero che quando, nelle scorse ore, gli è stato chiesto cosa pensasse della Kalinskaya, ha speso delle parole molto belle per la sua ex fidanzata.

“È una tennista incredibile”, ha scritto, senza attaccare, almeno per stavolta, come invece è solito fare servendosi dei social. Ma basterà questo messaggio perché Anna lo perdoni e dimentichi gli errori che Kyrgios ha commesso in passato?