Pronostico Repubblica Ceca U21-Germania U21: Inter, hai visto cos’è successo?

Repubblica Ceca U21-Germania U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca domenica alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Un doppio verdetto arriverà alla fine di questa partita. Uno positivo e uno negativo. Il positivo sarà la vittoria della Germania con annesso passaggio del turno dei tedeschi. Positivo per loro, ovviamente. Il secondo verdetto sarà l’eliminazione della Repubblica Ceca che dopo la sconfitta contro l’Inghilterra al debutto perderà di nuovo.

Ma cosa c’entra l’Inter nel titolo? Bene, ve lo diciamo subito: i tre gol che hanno permesso alla Germania di vincere la prima sfida di questo Europeo li ha segnati l’attaccante Woltemade. Un attaccante che è stato accostato proprio all’Inter nel corso di questa sessione – anche alla Roma a dire il vero – che dopo questa manifestazione potrebbe anche attirare l’interesse di altre squadre. Farebbero bene, i nerazzurri, qualora davvero fossero interessati al giocatore, a prendere velocemente una decisione e quindi anticipare le concorrenti.

Vedremo poi se effettivamente sarà così, quello che è vero e nessuno lo può mettere in discussione è il discorso che vi abbiamo fatto prima, nel senso: la Germania vuole chiudere presto i conti per questa qualificazione e poi andarsene tranquilla alla terza partita. Non ci sono dubbi sul fatto che i tedeschi ci riusciranno senza nemmeno particolari problemi.

Come vedere Inghilterra Repubblica Ceca U21-Germania U21 in streaming gratis

La sfida Repubblica Ceca U21-Germania U21 è in programma domenica alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

La vittoria della Germania è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.42 su Snai. Il segno OVER 2,5, invece, ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Germania ampiamente favorita che oltre a vincere questa partita la sbloccherà anche nel primo tempo per mettere poi la seconda parte in discesa. Match, anche, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca U21-Germania U21

REPUBBLICA CECA U21 (3-4-1-2): Hornicek; Chaulopek, Presbl, Spacil; Hadas, Vydra, Stransy, Suchomel; Danek; Sejk, Fila.

GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mby, Brown; Reitz, Martel, Nebel; Woltemade, Tresoldi, Gruda.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3