Mondiale per Club: dove vedere le partite in diretta tv e streaming gratis

Mondiale per Club, tutto pronto negli Stati Uniti per l’inizio della nuova manifestazione internazionale: ecco dove vedere tutti i 63 match.

Un mese intero di calcio, 63 partite in totale, 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus. Negli Stati Uniti, nella notte italiana tra sabato 14 e domenica 15 giugno, prenderà il via il nuovissimo Mondiale per Club, in versione decisamente extralarge rispetto a quella a che abbiamo conosciuto finora.

Un Mondiale nel senso letterale del termine. Otto gironi da 4 squadre ciascuno ed una fase ad eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinali e finale. L’ambizioso progetto imbastito dalla Fifa, che ha fatto tanto discutere negli ultimi mesi, debutta con il match inaugurale tra gli egiziani dell’Al-Ahly e l’Inter Miami di Leo Messi, in programma alle 02:00 all’Hard Rock Stadium, impianto situato nella città della Florida. L’Inter, reduce dalla disastrosa finale di Champions League con il PSG, esordirà invece martedì 17 al Rose Bowl di Los Angeles contro i messicani del Monterrey. Sarà la prima partita di Cristian Chivu, il tecnico rumeno che ha appena preso il posto di Simone Inzaghi, passato all’Al-Hilal (anche i sauditi sono tra le squadre presenti al Mondiale).

E la Juve? L’avventura statunitense dei bianconeri comincia il 18 giugno. Gli uomini di Igor Tudor affrontano a Washington gli emiratini dell’Al-Ain, sorteggiati in questo girone insieme a Manchester City e Wydad Casablanca. C’è grande curiosità, insomma, sull’imminente kermesse, nonostante la stagione sia appena finita e i discorsi, legittimi, sullo spettacolo e sulla tenuta fisica dei giocatori, chiamati praticamente agli straordinari.

Mondiale per Club, non solo DAZN: le italiane anche su Mediaset

Se sarà un successo o meno lo diranno anche gli ascolti. In Europa molte partite verranno trasmesse di notte e potrebbe essere uno dei motivi di un possibile flop.

La Fifa, a tal proposito, ha scelto di non rischiare. Tutte i match, infatti, saranno trasmessi gratuitamente sulla piattaforma DAZN, scelta come broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club 2025. Un accordo che, come si legge nella nota ufficiale, inaugura una partnership strategica di lungo termine. Su DAZN, che già trasmette da diversi anni tutte le partite della Serie A e di altri campionati europei, sarà integrata anche FIFA+, con una ricca library di contenuti iconici, replay completi e partite in diretta.

Per assistere a tutte le sfide della manifestazione internazionale non bisogna fare altro che registrarsi al sito, previa iscrizione con la propria mail. Ma non è finita qui. Le partite più importanti, comprese ovviamente quelle che vedranno protagoniste Inter e Juventus, saranno trasmesse anche da Mediaset in diretta tv ed in streaming gratis attraverso le applicazioni di Sport Mediaset e Mediaset Infinity.