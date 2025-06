Pronostico Portogallo U21-Francia U21: scontro diretto senza tanti big

Portogallo U21-Francia U21 è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Dando un’occhiata alle squadre che compongono il girone C si intuisce subito che Portogallo e Francia sono le favorite per il passaggio del turno. Lo scontro diretto alla prima giornata, tuttavia, potrebbe regalare qualche brivido, perché le outsider Polonia e Georgia sono lì, pronte a sfruttare un possibile passo falso.

I lusitani, sempre più fornace di talenti a giudicare dagli ottimi risultati della nazionale maggiore, sono ripartiti da una certezza, Rui Jorge, al timone di questa selezione da ormai quindici anni: il commissario tecnico riprova ad infrangere un tabù e cioè quella vittoria che continua, imperterrita, a sfuggire.

Francia senza “big”

Il Portogallo, infatti, pur potendo contare su rose di tutto rispetto non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio, accontentandosi di ben tre medaglie d’argento (1994, 2005 e 2021). Nelle qualificazioni, ad ogni modo, gli uomini di Rui Jorge hanno fatto la parte del leone: nove vittorie e una sconfitta, score condito dalla bellezza di 33 gol in 10 partite. Sono andate meno bene le ultime amichevoli e destano qualche preoccupazione le sconfitte con Romania ed Inghilterra. La Francia di Gerard Baticle invece da marzo in poi ha vinto tutte e tre le gare disputate, compreso un pirotecnico 5-3 con gli inglesi campioni in carica. Con il nuovo c.t. alla guida – durante le qualificazioni ha preso il posto di Thierry Henry – le Bleuets hanno acquisito maggiore consapevolezza ed hanno raddrizzato una situazione che era diventata allarmante (secondo posto dietro alla Slovenia e qualificazione come migliore seconda).

Nel Portogallo non ci saranno gli infortunati Quaresma e Fabio Silva ma neppure la stellina Rodrigo Mora, che quest’anno si è messa in luce nel Porto. “Big” assenti anche nella Francia: Baticle non potrà contare sui vari Doué, Zaire-Emery, Camavinga, Barcola e Cherki, ormai nel giro della nazionale maggiore. In attacco spazio a Tel, talento del Tottenham, mentre in difesa c’è Lukeba.

Come vedere Portogallo U21-Francia U21 in streaming gratis

La sfida tra Portogallo U21 e Francia U21 è in programma mercoledì alle 21:00 allo Stadion Sihot’ di Trencin, in Slovacchia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sensazione è che il Portogallo abbia qualcosa in più rispetto ad una Francia che non può fare affidamento su dievrsi elementi della sua generazione d’oro e che deve ancora un po’ assestarsi dopo il cambio in panchina. Leggera preferenza per i lusitani in una gara da almeno tre reti totali.

Le probabili formazioni di Portogallo U21-Francia U21

PORTOGALLO U21 (4-3-3): Samuel Soares; Pinheiro, Rafael Rodrigues, Rodrigo Gomes, Nazinho; Paulo Bernardo, Mateus Fernandes, Pedro Santos; Henrique Araujo, Tiago Tomas, Quenda.

FRANCIA U21 (3-4-3): Restes; Doukouré, Lukeba, Mawissa; Sildillia, Lepenant, Magassa, Merlin; Tel, Abline, Odobert.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1