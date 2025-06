Pronostico Italia U21-Romania U21: esordio insidioso per gli Azzurrini

Italia U21-Romania U21 è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nella giornata d’esordio dell’Europeo Under 21, quest’anno organizzato dalla Slovacchia, tocca anche all’Italia di Carmine Nunziata, sorteggiata nel girone A insieme ai vicecampioni in carica della Spagna – indiscussa favorita per il primo posto – alla Romania ed ai padroni di casa della Slovacchia. Un gruppo non complicatissimo ma in cui non mancano di certo le insidie, che sarebbe un grande errore sottovalutare.

L’obiettivo degli Azzurrini è ovviamente arrivare tra le prime due e qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, risultato che gli consentirebbe di fare meglio rispetto a due anni fa, quando la selezione allora guidata da Paolo Nicolato non riuscì a superare neppure il primo turno. L’Italia ha vinto questa manifestazione ben 5 volte – è la seconda più titolata dopo la Spagna – ma l’ultimo trionfo risale addirittura a 21 anni fa, in Germania. La Slovacchia, tuttavia, suscita bei ricordi: nell’unica edizione ospitata da questo paese (anno 2000) a sollevare il trofeo furono proprio gli Azzurrini, all’epoca trascinati da due giovanissimi Pirlo e Gattuso.

C’è Baldanzi ma pesa il forfait di Esposito

Nunziata oggi si affida a giocatori che pur avendo ancora margini di crescita stanno già recitando un ruolo da protagonisti nei rispettivi club.

In difesa ci sono Coppola – appena rientrato dalla nazionale maggiore e finito nel mirino del Brighton – e l’ex Fiorentina Kayode, oggi al Brentford; a centrocampo spiccano i vari Casadei, Pisilli, Fazzini e Bianco; davanti il jolly è Baldanzi della Roma ma figurano anche Gnonto e Koleosho, che giocano entrambi in Inghilterra rispettivamente nel Leeds e nel Burnley (tutti e due hanno festeggiato la promozione dalla Championship alla Premier League). Il grande assente è Francesco Pio Esposito, devastante nell’ultimo campionato di Serie B: il fromboliere dello Spezia (ma di proprietà dell’Inter) si è fatto male durante i playoff e salterà l’Europeo. La selezione di Nunziata ha fatto molto bene nelle qualificazioni: 22 punti in 10 partite, zero sconfitte e solo 4 gol subiti. Nelle ultime amichevoli, però, sono arrivati solamente tre pareggi e una sconfitta.

La Romania, come l’Italia, ha vinto il proprio girone di qualificazione con 22 punti, segnando ben 23 reti. Per la Tricolorii è la quarta partecipazione consecutiva alla fase finale degli Europei Under 21. Il commissario tecnico rumeno Daniel Pancu punta sulla prolificità dell’attaccante Munteanu, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina (5 gol nelle qualificazioni e già nel giro della nazionale maggiore).

Come vedere Italia U21-Romania U21 in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Italia U21 e Romania U21 è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio Malatinsky di Trnava, in Slovacchia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia ha una rosa più profonda e soprattutto più talentuosa rispetto a quella rumena e dovrebbe partire con il piede giusto. Ma gli uomini di Pancu, che hanno fatto benissimo nelle qualificazioni ed hanno vinto due delle ultime tre amichevoli (una delle quali con il Portogallo) non stenderanno certo il tappeto rosso agli Azzurrini in una gara in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Italia U21-Romania U21

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Pisilli, Prati, Bianco; Baldanzi; Gnonto, Ambrosino.

ROMANIA U21 (4-4-2): Hindrich; Sirbu, Dutu, Tudose, Amzar; Mihai, Vulturar, Grameni, Cirjan; Blanuta, Popescu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1