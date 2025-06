Pronostico Brasile-Paraguay: per Ancelotti la prima vittoria

Brasile-Paraguay è un match della sedicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca alla alle 02:45 di mercoledì: pronostico.

Una vittoria e niente più. E non potrebbe essere altrimenti. Il Brasile di Carlo Ancelotti, questa notte, vuole prendersi i tre punti per regalare al nuovo commissario tecnico la prima storica vittoria sulla panchina della nazionale e, inoltre, anche per staccare in maniera aritmetica il pass per i prossimi Mondiali.

Dopo il pareggio in Ecuador, molto italiano – così è stato ribattezzato dalla stampa locale – adesso l’obiettivo con qualche giorno di lavoro in più è quello di segnare. Fare spettacolo. Divertire e divertirsi. O, per meglio dire, questo è il sogno dei tifosi. Quello di Ancelotti, così come tutti i suoi colleghi sparsi nel mondo, è quello di vincere. Come poi importa poco.

Un altro obiettivo è quello del sorpasso in classifica. Sì, perché dopo 15 partite giocate in queste qualificazioni al prossimo Mondiale, il Paraguay è avanti di due punti in classifica rispetto ai verdeoro. E questa è una cosa tutt’altro che scontata se andiamo a vedere il valore delle due formazioni. Infine, ma non come ultima cosa, c’è anche da lavare quella macchia della partita d’andata. Una sconfitta per uno a zero che ha fatto praticamente iniziare la profonda crisi dentro il movimento del Brasile. Tant’è che hanno deciso di alzare il pressing su Ancelotti e prenderlo velocemente prima che tutto potesse perdersi.

Come vedere Brasile-Paraguay in diretta tv e in streaming

La sfida Brasile-Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma mercoledì alle 02:45. non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento al costo di 3,99 euro.

Il pronostico

Vittoria deve essere e vittoria sarà per il Brasile di Ancelotti che, in un colpo solo, si prenderà la prima vittoria della sua era, il pass per il prossimo Mondiale, il sorpasso in classifica e anche la rivincita rispetto al match d’andata. Tutto in 90minuti. E la quota è anche stuzzicante.

Le probabili formazioni di Brasile-Paraguay

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alex, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Martinelli, Vinicius; Cunha.

PARAGUAY (4-3-3): Fernandez; Caceres, Gomez, Alderete, Alonso; Vasche, Villasanti, Diego Gomez; Enciso, Sanabria, Almiron.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0