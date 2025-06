I pronostici di domenica 8 giugno: finali di Nations League e MLS

I pronostici di domenica 8 giugno: ci sono le finali di Nations League Germania-Francia e Portogallo-Spagna più due partite di MLS

Si chiude questa domenica la Final Four di Nations League, che è stata altamente spettacolare nelle semifinali. I gol e le emozioni non dovrebbero mancare nemmeno nella finale per il terzo posto tra Germania e Francia e in quella per il trofeo tra Portogallo e Spagna.

In una sfida in cui scarseggiano le motivazioni, chi ne ha di più è probabilmente la selezione di Deschamps, che deve farsi perdonare i 5 gol subiti contro la Spagna. Ci attendiamo, ad ogni modo, una gara assai movimentata: almeno un gol per parte e più di due complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Il Portogallo è chiamato ad infrangere il tabù Spagna: non batte i cugini dal 2004 in un match ufficiale, mentre l’ultimo successo risale al 2010 in amichevole. Da allora ben cinque pareggi e una vittoria della Roja. L’equilibrio caratterizzerà verosimilmente anche questa sfida: Spagna favorita per il bis ma il Portogallo ha le carte in regola per darle filo da torcere e le probabilità che segni almeno una rete, considerando le recenti difficoltà dei campioni d’Europa in difesa, sono alte. Non è da escludere che si arrivi ai supplementari.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Portogallo-Spagna, Nations League, ore 21:00

Vincenti

Francia o pareggio (in Germania-Francia, Nations League, ore 15:00)

(in Germania-Francia, ore 15:00) Spagna o pareggio (in Portogallo-Spagna, Nations League, ore 21:00)

(in Portogallo-Spagna, ore 21:00) Los Angeles FC (in Los Angeles FC-Sporting KC, MLS, ore 02:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Portland Timbers-St. Louis City , MLS , ore 01:00

, , ore 01:00 Los Angeles FC-Sporting KC, MLS, ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Germania-Francia , Nations League, ore 15:00

, Nations League, ore 15:00 Portogallo-Spagna, Nations League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.46 GOLDBET ; 4.51 SNAI; 4.46 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Germania-Francia, Nations League, ore 15:00