Pronostico Sabalenka-Gauff: finisce come a Madrid

Sabalenka-Gauff è la finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

La migliore finale possibile, quella tra la prima del tabellone contro la seconda. Sabalenka-Gauff è l’ultimo atto del Roland Garros. E sì, come vi avevamo anticipato nel nostro pronostico, i tempi dei sogni sono finiti. All’ultimo atto ci sono davvero le migliori.

Detto questo, sulla Terra Rossa di Madrid, un po’ di tempo fa, la russa che guida la classifica Wta ha dimostrato di avere qualcosa in più. Due a zero contro Gauff in una partita che di storia ne ha avuta poca. Certo, l’americana, ha avuto vita facile nella sua semifinale quindi potrebbe essere un po’ più fresca atleticamente. Ma Sabalenka, in tutto questo, ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere una che recupera velocemente dalla fatiche. E di essere una che, mentalmente, è in grado di fare davvero tutto.

Ovvio che sarà un match molto equilibrato e non ci vuole la sfera di cristallo per capirlo. Un match che si giocherà punto a punto e che potrebbe serenamente andare al terzo set. Una cosa, questa, che nei confronti tra queste due grandissime atlete è successa solamente poche volte rispetto alle partite che si sono giocate. Nella maggior parte dei casi una delle due ha avuto la meglio solamente in due parziali.

Ma questa volta finirà quasi sicuramente nei tre confronti. Una sfida che vede comunque una favorita. E sotto nel nostro pronostico vi sveliamo come la pensiamo.

Dove vedere Sabalenka-Gauff in diretta tv e streaming

Il match Sabalenka-Gauff finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmessa sabato 7 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand.

Sabalenka-Gauff: il pronostico

Allora: gara da tre set. E uno. Poi è evidente che visto anche l’ultimo confronto la russa possa avere la meglio su Gauff. Esperienza, e anche il fatto di essere mentalmente pronta alla contesa, potrebbero fare la differenza. Quindi andiamo sicuri su questa situazione, vale a dire un’affermazione per Sabalenka.