Pronostico Portogallo-Spagna: tabù da infrangere nella finale di Nations League

Portogallo-Spagna è la finale della Nations League 2024-25 e si gioca domenica alle 21:00: diretta tv in chiaro, statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nell’albo d’oro della Nations League, manifestazione che ha debuttato nel 2018, ci sono solo tre selezioni. E tra queste figurano le due finaliste dell’edizione 2024-25: Portogallo e Spagna, dunque, nella finale di Monaco di Baviera avranno l’opportunità di bissare i rispettivi trionfi – i lusitani nel 2019 e la Roja nel 2023 – e diventare la prima rappresentativa a sollevare due volte questo trofeo.

In Germania sarà quindi derby iberico e non è una sorpresa, visto che parliamo di due nazionali che di talento e qualità ne hanno davvero in abbondanza, distribuiti in tutti i reparti. Da un lato la Spagna, campione d’Europa in carica nonché detentrice della Nations League, che oltre ad un gioiello dal valore inestimabile come Yamal può contare su elementi del calibro di Nico Williams, Gavi, Pedri, Fabian Ruiz e Huijsen, un perfetto mix tra giovani in rampa di lancio – ma già fortissimi – e gente esperta, nel clou della propria carriera.

La forza della Roja, però, risiede principalmente nella proposta: forse nessuna selezione al mondo vanta un’organizzazione come quella della Spagna, che gioca quasi a memoria. E la fame non manca, dal momento che gli uomini di Luis De La Fuente non hanno mai dato l’impressione di essere sazi neppure dopo il trionfo continentale. Dall’altro lato abbiamo il talentuosissimo Portogallo, che da questo punto di vista può invidiare ben poco ai cugini. Non a caso il commissario tecnico Roberto Martinez ha l’imbarazzo della scelta, anche se al centro di tutto c’è sempre il solito Cristiano Ronaldo, punto fermo di questa nazionale nonostante i 40 anni.

La difesa della Roja scricchiola

CR7 è stato uno dei principali protagonisti nella semifinale con la Germania, realizzando il gol decisivo, quello del definitivo 2-1. I lusitani mercoledì scorso l’hanno spuntata in rimonta contro i tedeschi, organizzatori della Final Four. Prima Conceiçao – migliore in campo – e poi Ronaldo nella ripresa hanno reso vano il gol di Wirtz.

Il Portogallo ha fatto valere il maggior tasso tecnico, confermando l’ottimo stato di salute: dopo Euro 2024 la selezione di Martinez ha incassato una sola sconfitta in 9 partite, vincendone ben 6 nello stesso parziale. La Spagna invece in semifinale ha impartito una sonora lezione alla Francia (4-0 ad inizio ripresa), per poi rilassarsi eccessivamente negli ultimi 10 minuti e rischiando una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso.

A Stoccarda, giovedì scorso, è finita con un pirotecnico 5-4 a favore della Roja, dominante nella prima frazione di gioco e capace di trovare la via del gol con una facilità irrisoria. L’altra faccia della medaglia, però, è una difesa troppo morbida: dietro si continua a ballare e qualche crepa si era vista già nei quarti di finale con l’Olanda, terminati 2-2 e 3-3 tra andata e ritorno. Imbattuta in gare ufficiali dal 2023, la Spagna non è riuscita a tenere la propria porta inviolata nelle ultime cinque gare.

Per quanto riguarda le formazioni Martinez non dovrebbe apportare grosse modifiche all’undici che è sceso in campo contro la Germania: la novità potrebbe essere il ritorno di Vitinha dal 1′. Stesso discorso per De La Fuente: nella Spagna l’unico ballottaggio è a centrocampo tra Zubimendi e Fabian Ruiz. L’ex Napoli è favorito.

Come vedere Portogallo-Spagna in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La finale della Nations League 2024-25 tra Portogallo e Spagna è in programma domenica alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) ed in chiaro su Rai 2 (canale 102 e 502 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol 1-3” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Portogallo è chiamato ad infrangere il tabù Spagna: non batte i cugini dal 2004 in un match ufficiale, mentre l’ultimo successo risale al 2010 in amichevole. Da allora ben cinque pareggi e una vittoria della Roja. L’equilibrio caratterizzerà verosimilmente anche questa sfida: Spagna favorita per il bis ma il Portogallo ha le carte in regola per darle filo da torcere e le probabilità che segni almeno una rete, considerando le recenti difficoltà dei campioni d’Europa in difesa, sono alte. Non è da escludere che si arrivi ai supplementari.

Le probabili formazioni di Portogallo-Spagna

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Semedo, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Fabian Ruiz; Yamal, Merino, Nico Williams; Oyarzabal.

Portogallo-Spagna: chi vince la Nations League? Portogallo

Spagna View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1