Pronostico Croazia-Repubblica Ceca: 3 punti che cambiano la classifica

Croazia-Repubblica Ceca è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Tutto come da pronostico e non poteva essere altrimenti. Certo, se prima della gara contro Gibilterra vi avevamo pronosticato un sei a zero finale in favore della Croazia, Modric e compagni di gol ne hanno fatti sette. Peccato, si potevano anche fermare prima.

Cambia, comunque, l’impegno lunedì sera. Arriva la Repubblica Ceca che al momento guida il girone con 9 punti in tre partite. Un punteggio pieno meritato, ma è evidente che gli ospiti hanno avuto fino ad oggi un cammino semplice, troppo semplice anche per essere vero. E la Croazia sa benissimo che vincere significherebbe ribaltare la classifica – non in senso letterale della cosa – ma nel modo di vederla.

Nel corso degli anni una sola volta la Croazia – su tre incroci – ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Nel primo incrocio che è datato 2011. Poi due pareggi e mai una vittoria ospite che tarderà ad arrivare ancora. Magari i cechi, ovviamente, ci potranno provare al ritorno – ci proveranno anche lunedì oggettivamente a cercare il risultato – perché in questa partita la Croazia, capendo quello che è il valore della stessa, metterà in campo la migliore formazione possibile per prendersi i tre punti. E la migliore formazione possibile vuole dire avere tanta di quella qualità che non potrà finire che in un solo modo.

Come vedere Croazia-Repubblica Ceca in diretta tv e in streaming

La sfida Croazia-Repubblica Ceca è in programma lunedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria della Croazia è quotata a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Magari la Repubblica Ceca, nel corso dei 90minuti, riuscirà anche a trovare il gol. Ma il finale sarà decisamente a favore della Croazia che, con due partite in meno, accorcerà in classifica con un unico e solo obiettivo. Conquistare, senza passare dai possibili playoff, la qualificazione al prossimo Mondiale.

Le probabili formazioni di Croazia-Repubblica Ceca

CROAZIA (4-2-1): Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Pongrarcic, Juranovic; Modric, Majer. Sucic, Pasalic, Perisic; Kramaric.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Holes, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv; Cerny, Sulc, Hlozek; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1