Pronostico Keys-Gauff: il derby a stelle e strisce ha una padrona

Keys-Gauff è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

La statunitense Gauff, numero due del Mondo, parte oggettivamente con tutti i favori del pronostico in questo quarto di finale contro Keys. Un derby tutto americano che ha già un padrone.

Sono cinque i precedenti tra queste due tenniste nel corso della storia: due le vittorie della numero 8 al mondo, tre invece le affermazioni di quella che per molti ha ancora tantissimi margini di miglioramento e che non si è espressa mai al massimo di quelle che sono le potenzialità. Questo rimanda indietro Gauff molto spesso nel momento in cui scende in campo per giocare. E quindi, forse, è arrivato il momento anche di alzare il livello delle proprie prestazioni per zittire quelli che sono i suoi detrattori.

In questo Roland Garros, inoltre, ha avuto un ruolino di marcia netto: quattro vittorie per due a zero senza nessuna possibilità per le avversarie di poterci in qualche modo provare. Insomma, il momento di forma è ottimo, di quello da tenere in considerazione, e questo ci dice che la Gauff farà davvero la differenza. Poche possibilità per Keys che si dovrà arrendere. Ma senza rimpianti, ovvio, quando uno è più forte è più forte e c’è davvero poco da fare.

Dove vedere Keys-Gauff in diretta tv e streaming

Il match Keys-Gauff valido per i quarti di finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmesso mercoledì 4 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà alle 11:00.

Keys-Gauff: il pronostico

Oltre lo stato di forma fisico strepitoso. E anche quello mentale che certo nel tennis fa la differenza, c’è la voglia per Gauff di prendersi una rivincita immediata rispetto all’ultimo match giocato contro Keys: a Madrid, in Spagna, sempre sulla terra battuta, è stata proprio quest’ultima a vincere la partita dopo oltre due ore di battaglia. Questa volta il match durerà di meno e vedrà Gauff chiudere la pratica in soli due set. Diciamo che quello che poteva dare in questo Roland Garros, la collega americana, lo ha già dato. Quindi due a zero. Senza particolari problemi.