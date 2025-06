Tennis, scommesse truccate: scandalo in diretta tv

Tennis, non era mai successo, nella storia dello sport, niente di simile: la scommessa in diretta ha lasciato tutti quanti di stucco.

TNT Sports lo aveva invitato con un obiettivo ben preciso: quello di tirare le somme della stagione ancora in corso e di analizzare come mai, fino a questo momento, il suo rendimento sia stato così innegabilmente altalenante. E fino ad un certo punto, in effetti, di questo si è parlato. Poi, però, uno degli ospiti in studio ha improvvisamente – e involontariamente – stravolto le sorti della trasmissione.

Iniziamo col dire, prima di capire cosa sia successo e perché se ne stia parlando così tanto, che il protagonista della puntata in onda sul canale sportivo britannico è stato Alexander Zverev. Il tedesco è stato invitato nel bel mezzo del Roland Garros, dopo il suo esordio vincente contro Learner Tien, ma non poteva certo immaginare che piega avrebbe preso, ad un certo punto, quello che doveva essere un semplicissimo dibattito tra un atleta e una squadra di giornalista sportivi.

Tutto ha avuto inizio, rigorosamente in diretta televisiva, nel momento in cui il conduttore Adam Lefkoe si è lasciato scappare una considerazione del tutto inaspettata. Zverev aveva appena finito di dire una cosa molto importante quando il padrone di casa ha rivelato: “Ho fatto fatica a concentrarmi – queste le sue parole – perché indossa uno degli orologi più belli che abbia mai visto in vita mia“.

Lo ha fatto saltare dalla sedia: in palio c’era un premio unico

L’orologio che ha fatto breccia nel cuore del conduttore è, in effetti, un modello unico nel suo genere. Si tratta del Jacob & Co. Casino Tourbillon, il cui valore si aggira intorno ai 300mila dollari, l’equivalente, per intenderci, di 267mila euro.

Alexander Zverev had the TNT crew play Roulette for a chance to win his $300K+ watch 👀⌚ pic.twitter.com/xpW4jPmv6b — Bleacher Report (@BleacherReport) May 27, 2025



E non ci sarebbe stato nulla di male, fin qui, se a Zverev, ad un certo punto, non fosse venuta la stramba idea che ha stravolto il prosieguo della puntata. Ha improvvisato un gioco, cogliendo tutti di sorpresa: “Volete giocare alla roulette? Ditemi un numero”, ha detto, chiamando in causa i giornalisti e gli ospiti (tra cui l’ex tennista Caroline Wozniacki) con cui, fino a qualche minuto prima, stava chiacchierando. “Se qualcuno indovina il numero giusto – ha poi aggiunto, lasciando tutti di stucco – si prende il mio orologio”.

Ha fatto scommettere ciascuno di loro su un numero, dunque, sperando ardentemente, in cuor suo, che nessuno beccasse quello sul quale le lancette del suo orologio a tema roulette si sarebbero poi fermate. Gli è andata bene: nessuno ha centrato quella folle scommessa in diretta televisiva – cosa che ha suscitato l’ironia del popolo dei social, che ha insinuato che la scommessa fosse truccata – con buona pace del conduttore che, più di tutti, ci aveva sperato.